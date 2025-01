Código QR ou TRAP-A ameaça em estacionamentos e estações de carregamento: crescimento acelerado na Alemanha

Em muitas cidades européias, motoristas e passageiros enfrentam cada vez mais uma nova forma de phishing – “aceleração”. O programa é o seguinte: Crooks coloca códigos QR falsos em medidores de estacionamento, estações de carregamento ou até pára -brisas de carros, melhorando -os como notificações oficiais. Ao digitalizar esse código, o usuário chega a um site falso, onde os invasores tentam obter dados pessoais ou informações bancárias.

O Centro Europeu de Proteção ao Consumidor é alarmante: os motoristas são particularmente vulneráveis, pois os criminosos são cada vez mais códigos QR falsos nas máquinas de estacionamento e em estações de carregamento.

O objetivo de “Quilling” – este termo consiste nas palavras “resposta rápida” (QR) e “phishing”, é atrair a vítima para um site falso, onde ele será convidado a inserir seus dados pessoais e / ou confirmar o pagamento. Na pior das hipóteses, os criminosos roubam não apenas dinheiro uma vez, mas também usam os dados obtidos para fraudes adicionais. Ao mesmo tempo, os criminosos podem usar o Quilling para tentar instalar software prejudicial no smartphone para acessar aplicativos bancários, etc.

Campo de ação favorito

Como Kerstin Weber, o especialista do Centro Europeu de Proteção ao Consumidor, a Quilling, indica que se espalha rapidamente em locais com tráfego animado: estações, paradas de ônibus, pontos de aluguel de bicicletas. O fenômeno frequente também é falso “multas de estacionamento” sob os limpadores. Os motoristas nem sempre pensam na autenticidade dos adesivos com códigos QR, porque se supõe que é um serviço regular pagar o estacionamento ou o faturamento de um carro elétrico. No entanto, os bandidos usam essa credulidade, simplesmente deslizando seus códigos falsos nos reais.

Escala européia do problema

De acordo com organizações de direitos ao consumidor, os casos de quilling são registrados não apenas na Alemanha, mas também na França, Bélgica, Irlanda, Itália, Holanda e Espanha. As estruturas policiais européias alertaram repetidamente os usuários que o acesso à Internet em movimento (via códigos QR em locais públicos) pode abrir o caminho para suas contas para fraudadores. O ADAC Automotive Club alemão em suas publicações também chama a atenção para o fato de que os criminosos podem redirecionar a vítima para este site após um processo de pagamento “malsucedido”, durante o qual eles já conseguem coletar dados bancários.

Como se defender: cinco regras simples de especialistas

Tratar códigos QR públicos céticos

Se você encontrou o código no pilar, o pôster, a máquina de estacionamento ou o carregador, sempre pense primeiro se realmente pertencer ao serviço oficial.

Verifique os métodos de pagamento alternativos

Se possível, insira manualmente o endereço do site ou use aplicativos oficiais comprovados (por exemplo, os serviços recomendados no site da sua cidade ou da sua empresa de estacionamento).

Estude cuidadosamente o link antes da transição

Muitos aplicativos de varredura exibem o URL com antecedência. Preste atenção às imprecisões ortográficas, áreas suspeitas (por exemplo, “.Net” em vez de “. De”), bem como uma estranha combinação de letras e figuras.

Não insira os dados se você duvidar

Feche o site se você for convidado a inserir o número do cartão, código CVV ou informações pessoais onde não deve estar. É melhor entrar em contato diretamente com o operador de serviço e perguntar se eles realmente usam esse método de pagamento.

Agir rapidamente com sinais de fraude

Se você já fez uma transação suspeita, bloqueie imediatamente o cartão bancário (ou a conta do PayPal / Apple Pay / Google Pay), envie uma solicitação de declaração e entre em contato com a polícia. Também é importante alertar o incidente do operador ou carregador da máquina de estacionamento, para que eles levem os adesivos falsos o mais rápido possível.

Conclusão -chave

Apesar do fato de que os códigos QR oferecem muitas vantagens – do pagamento rápido a acesso instantâneo a informações úteis, você não deve perder a vigilância. Especialistas enfatizam que uma varredura ruim pode dar aos fraudadores suas finanças. Consequentemente, em caso de dúvida, é preferível gastar um minuto adicional para a entrada manual do endereço ou encontrar outro método de pagamento do que processar o dinheiro roubado posteriormente e contas hackeadas.

