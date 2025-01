"Coerência" um "Entenda os problemas das pessoas" Eles não estão interessados ​​em os eleitores da esquerda: a pesquisa que explica tudo

Andrea Tempestini 29 de janeiro de 2025

As pesquisas são Miss Shades: existem figuras que coletam respostas para perguntas fechadas. Tonários são uma tarefa jornalística. No presente caso, os tons retornados por uma pesquisa (Lapolis-University ou Urbino Carlo Bo com demos e notificação pública) são o espaço encontrado nas páginas de República.

O monstro se perguntou o que eles são As características do “bom político”escolher entre sete votos: honestidade; poder e competência; Saiba como entender os problemas das pessoas; consistência com promessas; ter um projeto político; comunicar claramente; O charme. Eles poderiam escolher dois dos sete. A característica do “bom político” mais indicado é Honestidade, 48%; Após competência e capacidade de até 47%; Então “saiba como entender os problemas das pessoas” e a consistência em relação às promessas, ambos de 33%. O resto é: o projeto político é prioritário para 14%, a comunicação por 12%e o charme para 2%.

As primeiras músicas são fazer xixi, continuaremos com as sombras. República explica que “eles são recompensados Candidatos com o perfil mais popular que melhor refletem o cidadão comum, observado mais perto ». O título diz: “A figura do chefe está definidaOs eleitores reivindicam uma política diferente ». E, pensando em Meloni, a ideia de que a figura colocou a cabeça, temos dúvidas. Sem dúvida, que “mais populares”, poeta, mais candidatos “médios” são recompensados. É claro que suspeita -se que o conceito de “meio” das partes da resposta seja tangível com a idéia de “pessoas de bois”.





No entanto, deve ser reconhecido com diamantes, extensor do artigo, proposto uma análise sem preconceito (para o fechado): em resumo, a capacidade de Meloni de remediar “Origem Popular” e lembrar como eles se lembram de como A esquerda vence apenas em cidades e centros históricos (Eles são feitos). Finalmente, aqui está o preconceito: sublinhar como a “competência” é mais apreciada pelo centro -linkse, Cita Manzoni: “Havia alguém que não acreditava na unidade, mas ele não podia apoiar sua opinião. Porque o senso comum (…) estava escondido por medo do senso comum». Razão por que, para os diamantes, hoje é necessário ” Saudável para impor o entendimento como uma referência do senso comum “: ergo” senso comum “não está em casa à direita.





Na área de tons, a pesquisa permanece indicativa Continue para a análise de partidas por parte Dos quatro políticos mais votados. A honestidade é minoria para pessoas promocionais e Itália Viva, 38%. As outras partes indicam de 51% da DP a 41% da concorrência. A honestidade conta para todos, menos para Renziani e Calendianos, que, no entanto, indicam 73% “competência e capacidade”: Um eleitorado “iluminado”, já que os dois líderes de referência, Renzi e Calenda, são observados. Emblemático. Competência e competência, entre outras partes, dirigem de 58% de DP para 39% da BDI e LEGA.

Uma indicação sensacional deriva de consistência com promessasUma seção favorita da Liga do Norte (44%), depois BDI (39%) e FI (38%). Em vez disso, a consistência para o PD PD PD não é muito cobiçada dote (28%), enquanto para os eleitores de Renzi e Calnda (mas levantando -se?) Está completamente permanecendo: 13%miseráveis. No entanto, existe a coerência dos eleitores do meio de si mesmos, porque coincidem com a amostra que menos do que os outros afirma honestamente pelo líder (consistência e honestidade são conceitos parcialmente sobrepostos). E há também o Dem do curto -circuito: eles melhoram a honestidade, mas apressam a consistência. Outra característica paradigmática.

A análise termina com o “Saiba como entender os problemas das pessoas», Virtude indicou por 41% dos jogadores da competição, 36% da grade e 32% dos forzistas e BDI. Luzes de coda – ÇA VA sem dizer – PD, IV e ação, com 29%. Uma foto perfeita do chamado de minorias de links que afirmam que a gravadora “ZTL” fala as músicas. Dito isto, as sombras da pesquisa nos parecem claras. Mais do que tons, seções marcadas.