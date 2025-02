Colapso do arco de matatura: o motorista assassinado da JCB, empreiteiro ferido durante a demolição – Tamil Nadu News

Durante a demolição do icônico Arc de Madurai na parada de ônibus de Mattuthavani em Tamil Nadu na noite de quarta -feira, um operador de Terraço foi morto e deixou o empreiteiro gravemente ferido.

O arco, construído em 1981 durante a regra de Ramachandran (MGR) para comemorar a 5ª Conferência Mundial do Tamil, tornou -se uma obstrução devido à expansão da estrada ao longo dos anos. Um litígio de interesse público (PIL) foi apresentado no Banco Madurai do Tribunal Superior de Madras, que direcionou sua demolição se nenhuma solução alternativa fosse viável.

Quando a demolição começou a usar uma terra de terra, um pilar do arco desabou, esmagou o motorista até a morte e deixou o contratado gravemente ferido.

O corpo de bombeiros e funcionários de resgate correram para o local e recuperaram o corpo do operador, enquanto o contratado foi transferido para o hospital Rajaji do governo para receber tratamento.

O incidente chocante foi capturado na câmera e, desde então, tornou -se viral.

