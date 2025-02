Colapso do túnel de Colangana: buracos de ratos mineiros se juntam a operações de resgate

Seis mineiros de ratos chegaram ao local da operação de resgate em Nagarkurnool para ingressar na operação de resgate para salvar oito trabalhadores presos dentro do túnel do canal esquerdo do Bank Srisailam (SLBC). Enquanto mais seis ratos se juntarão às operações de resgate ainda na terça -feira.

Enquanto isso, o colecionador do distrito de Nagarkurnool, B Santosh, disse que duas equipes de resgate do Exército, bem como a Força Nacional de Resposta a Desastres (NDRF), implantaram máquinas para cobrir os 40 m finais para as pessoas mencionadas presas após um colapso do túnel telhado no sábado.