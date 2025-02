Colapso sensacional do Partido Democrata, Ghisleri Survey: É o quanto Elly Schlein perde. E BDI …

Irmãos da Itália e, de maneira mais geral, todas as partes que fazem parte da maioria dos governos são implacáveis. No entanto, o centro -left está localizado na fase de psicodrama. É isso que é certificado pelas últimas pesquisas da Euromedia Research. Segundo Alessa GhisleriO movimento político liderado por Giorgia Meloni conquista 0,1% e sobe assim Já 30,7%. Sempre no mesmo centro, encontramos a Forza Italia estável em segundo lugar. O treinamento político liderado por Antonio Tajani ganha 0,1% e, portanto, ocupa 9,3%. A competição permanece ancorada em terceiro lugar com 8,9% da permissão. Fã do que: nós moderamos, 0,6%estável.

No lado do antigo campo de Largo, há um colapso sensacional. Elly SchleinDe fato, o eleitorado progressivo não continua a convencer. O Partido Democrata entra em colapso Mesmo 0,7% E, portanto, qualidades em 23,5%. Como o ImprensaO que o Nazarador perdeu, Giuseppe Conte recuperou. O movimento de cinco estrelas conquista 0,8% e, portanto, é de 11%. Mais destacado, no entanto, a aliança verde e deixada. Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli ganham 0,1% e se colocam assim Já 5,7%.





Em relação a todos os partidos considerados “menores”, encontramos a Itália que vive na liderança. Matteo Renzi No entanto, ele cai 0,2% e, portanto, aumenta para 2,8%. Atrás do calcanhar Carlo -agenda. A ação também perde 0,1% e esperada com 2,6%. Finalmente, A maioria da Europa Crescer ligeiramente: 1,9%.