Coldplay quebra o registro importante. Como ‘Music of the Spheres’ superou ‘Eras ​​Tour’ de Taylor Swift

Coldplay quebra o registro importante. Como ‘Music of the Spheres’ superou ‘Eras...

A banda de rock britânica Coldplay estabeleceu um novo ponto de referência no mundo da música ao vivo com sua turnê mundial “Music of the Spheres”, quebrando o álbum pela maior assistência para uma turnê musical.

Com mais de 10,3 milhões de ingressos vendidos, a música da British Spheres World Tour Band excedeu 10,1 milhões de Swift, de acordo com os recordes mundiais do Guinness.

Enquanto a turnê da Eras Taylor Swift ainda tem o título de The Overhelled Tour, a turnê Coldplay em andamento, que continua até setembro de 2025, está programada para adicionar ainda mais a essa conquista histórica.

No entanto, o ERAS Tour continua sendo o maior passeio de coleção até o momento, com uma quantidade incrível de US $ 2.077.618.725 em renda.

Registros de assistência que quebram A conquista histórica ocorre depois que o Coldplay fez o que agora é o show do maior estádio do século XXI em Ahmedabad, o fim de semana de 25 a 26 de janeiro. Mais de 223.000 fãs se reuniram no evento de duas noites, marcando um momento histórico para a banda e seus fãs. “Obrigado Ahmedabad, obrigado Índia”, escreveu o relato oficial da banda em X (anteriormente Twitter). “Nunca esqueceremos essas duas semanas. Seu amor e bondade permanecerão conosco para sempre.

O desempenho recorde em Ahmedabad foi o último ponto de destaque no tour contínuo do Coldplay, que levou a banda a cidades ao redor do mundo.

A Música da Spheres World Tour, que começou em março de 2022 na Costa Rica, continuará até setembro de 2025, levando o Coldplay a uma variedade de destinos globais, incluindo Hong Kong, Seul e os Estados Unidos nos próximos meses.

A visão da banda para o passeio Quando a turnê foi anunciada pela primeira vez, Coldplay expressou seu entusiasmo por agir ao vivo e se conectar com seus fãs. “Tocar ao vivo e encontrar conexão com as pessoas é, em última análise, por que existimos como uma banda”, disseram eles. “Estamos planejando essa turnê há anos e estamos muito animados para tocar músicas de todo o tempo juntas”. A banda também enfatizou a importância da música das esferas, seu último álbum, lançado em 2021. O álbum atingiu o número 1 nas listas do Reino Unido dentro de duas semanas após seu lançamento e desempenhou um papel fundamental no grande sucesso do sucesso do O passeio, de acordo com o quê. Relatório de registros mundiais do Guinness.

Marcos e registros da excursão Com mais de 10,3 milhões de ingressos vendidos, o Coldplay Music by Spheres Tour está preparado para continuar quebrando recordes. Em particular, essa conquista coloca a banda antes da Eras de Taylor Swift Tour em termos de assistência total. No entanto, a turnê de Swift ainda tem a coroa para a turnê musical mais recompensada de todos os tempos. À medida que o Tour do Coldplay avança, a possibilidade de exceder o registro de renda atual permanece muito real. A música das esferas do Coldplay já levantou números substanciais e, se o impulso da banda continuar, poderá exceder o marco de US $ 2,08 bilhões estabelecidos pelo Eras Tour.

Fonte