Coldplay: Shashi Tharoor Kerala convida Chris Martin banda principal após Phenomenal Mumbai, Ahmedabad Run

O parlamentar do Congresso, Shashi Tharoor, saudou a turnê recentemente concluída pela Índia como “absolutamente fenomenal” e estendeu um convite à banda de rock britânica para se apresentar em Kerala no futuro.

“Fiquei emocionado ao ver nosso próprio Jasprit Bumrah receber uma mensagem de Chris Martin.

Shashi Tharoor convidou Coldplay para Kerala.

A etapa final da turnê ‘Music of the Spheres’ do Coldplay na Índia culminou com dois Concertos esgotados em Ahmedabad no fim de semanadeixando os fãs hipnotizados.

O destaque foi o grande desempenho de domingo no Estádio Narendra Modi, onde mais de 1 lakh fãs se reuniram para testemunhar O maior show da banda na Índia. Os shows em Ahmedabad, muitos fãs sentiram, foram muito superiores em escala e execução em comparação com os shows anteriores em Mumbai.

Mais de 1 lakh pessoas compareceram ao show do Coldplay no domingo.

A banda começou sua turnê pela Índia com shows consecutivos no Dy Patil Sports Stadium em Navi Mumbai de 18 a 19 de janeiro, seguido por outro em 21 de janeiro. Apesar dos ingressos esgotarem em poucos minutos, alguns fãs ficaram desapontados com os shows em Mumbai, descrevendo-os como decepcionantes em comparação com os padrões habituais do Coldplay.

Ahmedabad, no entanto, ofereceu um forte contraste. O estádio lotado reverberou com fãs cantando junto com os sucessos da banda vencedora do Grammy, e a atmosfera atingiu o auge quando Jogador de críquete indiano Jasprit Bumrah apareceu. O vocalista do Coldplay, Chris Martin, deu um grito especial à sensação do boliche, eletrizando a multidão.

O magnata dos negócios Anand Mahindra também elogiou o show em Ahmedabadchamando-o de um momento decisivo para o cenário de entretenimento ao vivo da Índia. Compartilhando um clipe do programa, Mahindra escreveu: “O momento em que o mundo descobriu que a Índia é a nova fronteira do entretenimento ao vivo…Coldplay. Ahmedabad.”

Como o concerto coincidiu com o Dia da República, a British Rock Band também aproveitou o fervor patriótico com pungência. apresentações de piano de ‘Vande morto‘seguido pela ‘Maa Tujhe Saalam‘.