Coleção de bilheteria da Sky Force Dia 10: Akshay Kumar Cruza Cruza

Coleção de bilheteria da Sky Force Dia 10: Depois de atravessar o ₹100 milhões de milha no sábado, 1º de fevereiro, o thriller de ação de Akshay Kumar-Veer Paharia obteve um ganho decente no domingo, 2 de fevereiro, nas bilheterias na segunda semana.

A coleção Sky Force Box Office no 10 ₹97,75 milhões de rúpias, de acordo com o rastreador da indústria Sacilo . Por outro lado, o analista de cinema Taran Adarsh ​​declarou que a Sky Force cruzou o ₹100 milhões de rúpias e também se tornou o primeiro filme de 2025 a fazê -lo.

“O #skyforce segue o ritmo nos centros urbanos no sábado … O multiplex continua conduzindo seus negócios, um padrão evidente do fim de semana 1 … O domingo também deve publicar números impressionantes. #Skyforce (semana 2) vi 4.60 cr, SAT 7.40 Cr. ₹111,70 cr. #India biz | Nett boc | #Boxoffice “, escreveu Taran Adarsh ​​em uma publicação sobre redes sociais em X.

Sky Force Box Office Collection dia 10:

O protagonista de Akshay Kumar ganhou cerca de ₹97,75 milhões de rúpias até o dia 10, de acordo com Sacilk O filme ganhou cerca de ₹5 milhões de rúpias no sábado e ₹3 milhões de rúpias na sexta -feira, mostrando um palco significativo de sua coleção de dias anteriores. O filme ganhou uma estimativa ₹3,25 milhões de rúpias no domingo, 2 de fevereiro. Sua ocupação geral foi de 20,30% no domingo, 2 de fevereiro de 2025.