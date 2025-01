Coleção de bilheteria da Sky Force Dia 8: Akshay Kumar-Veer de Pahariya Declina, Casmeia apenas isso na sexta-feira

Coleção de bilheteria da Sky Force Dia 8: Dirigido por Sandeep Kewlani e Abhishek Anil Kapur, a estrela de Akshay Kumar ‘Sky Force’ entrou no oitavo dia nas bilheterias na sexta -feira e vai para um bom show durante seu segundo fim de semana.

De acordo com as primeiras estimativas do rastreador da indústria Sacnilk.comO filme cunhou ₹2,56 milhões de rúpias na Índia no dia 8 às 22:00

Coleção de bilheteria da Sky Force Dia 8: O oitavo dia nas bilheterias, o filme Akshay Kumar-Veer Pahariya estava gerando uma boa renda e estava perto de fazer ₹3 milhões de rúpias para o final do dia.

Com ₹2,56 milhões de rúpias, a coleção total do filme (India Net) parou em ₹89,06 milhões de rúpias, que de acordo com as expectativas podem violar ₹100 milhões de rúpias nos fins de semana. A Sky Force teve uma ocupação geral de 11,22 % no hindi na sexta -feira.

Até o dia 7, a coleção mundial do filme quebrou ₹100 crore marcas e estava em ₹111,5 milhões de rúpias. Sua rede indiana no dia 7 foi ₹86,5 milhões de rúpias, enquanto a Índia bruta parou em ₹103,25 milhões de rúpias, informadas Sacilo. O rastreador da indústria apontou que a coleção no exterior foi relatada em ₹8,25 milhões de rúpias.

Ele abriu com ₹12 milhões de rúpias no dia 1, depois viram um aumento em ₹22 milhões de rúpias no dia 2, seguidas de um salto significativo para ₹28 milhões de rúpias no dia 3. No entanto, o filme começou a ver uma diminuição, vencendo ₹7 milhões de rúpias no dia 4, ₹5,75 milhões de rúpias no dia 5, ₹6 milhões de rúpias no dia 6 e ₹5,5 milhões de rúpias no dia 7.

Sobre o céu da força: O filme de ‘Sky Force’ gira em torno do oficial IAF T Vijaya (Veer) que desaparece em ação durante a Guerra Indiana de 1965. Akshay interpreta seu parceiro oficial da IAF do Ko Ahuja, que embarca em uma missão para uma missão para encontrar Vijaya tocada tocada tocada pelo oficial da IAF T Vijaya (Veer Pahariya). O filme, feito em um ₹Orçamento de 160 milhões de rúpias, também apresenta Sara Ali Khan e Nimrat Kaur em trabalhos fundamentais.

Sky Force: Reviews O analista de comércio cinematográfico Taran Adarsh ​​deu 4 estrelas ao filme e chamou o filme poderoso. Levando para X, ele escreveu: “História da vida real que combina sem problemas drama, emoções, patriotismo e ação aérea … vários momentos indutores de pele de frango … #akshaykumar da primeira categoria, #Veerpahariya confiante … Excelente final.

Fonte