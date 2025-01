Coleção de bilheteria de Pushpa 2 Dia 47: A estrela de Allu Arjun perde força, qual é a sua posição em relação ao Baahubali 2 de Prabhas?

Pushpa 2 Box Office Collection Dia 47: O thriller de ação de Allu Arjun não conseguiu manter sua presença nas bilheterias na sétima segunda-feira, depois que seus ganhos diários despencaram mais de 50%. Pushpa 2 The Rule recebeu uma estimativa $0,65 crore na segunda-feira, 20 de janeiro.

A sequência de Pushpa, The Rise, começou com uma nota forte, quebrando vários recordes de filmes como RRR, Dangal, etc. Depois de um início agitado, os ganhos do filme estagnaram. Desde o seu lançamento em dezembro, Pushpa The Rule quebrou vários recordes e até ultrapassou os números de Baahubali. Aqui está uma comparação entre Pushpa 2 The Rule e Baahubali 2 em termos de arrecadação, ganhos no exterior e orçamento.

Pushpa 2 vs. Um mês após seu lançamento, Pushpa 2 The Rule continua sendo o campeão invicto em termos de maior bilheteria indiana. O filme também superou Baahubali 2 em receita interna e ainda precisa de algum tempo para derrotar a arrecadação global de Baahubali2, segundo Sacnilk.

Pushpa 2 Bilheteria Coleta Dia 47 Pushpa 2 The Rule recebeu uma estimativa $65 lakh na segunda-feira, 20 de janeiro, de acordo com o rastreador da indústria Sacnilk. Os ganhos testemunharam uma queda acentuada em relação à arrecadação do dia anterior, pois caíram significativamente menos. O filme ganhou uma estimativa $1,5 crore no domingo. A queda é uma indicação de que os cineastas não conseguiram reacender o interesse do público com o lançamento de sua versão estendida em 17 de janeiro.

Os ganhos do Pushpa 2 aumentaram ainda mais $1,18 crore no domingo, que incluiu $34 lakh ganhos na versão Telugu, $115 lakh ganhos com a versão em hindi.

Após o 47º dia de arrecadação do filme, sua arrecadação total equivale a $1228,90 milhões. Os criadores do filme Allu Arjun anunciaram o lançamento de uma versão estendida com cenas não cortadas do filme.

