Coleção de bilheteria de Pushpa 2 Dia 48: O drama de ação em espiral descendente de Allu Arjun vencerá Dangal de Aamir Khan?

Coleção de bilheteria de Pushpa 2, dia 48: A coleção do drama de ação de Allu Arjun está diminuindo, apesar do lançamento da versão estendida na semana passada. Pushpa 2 The Rule, dirigido por Sukumar, ganhou uma estimativa $1.229,40 crore (India Net) até 48º, de acordo com Sacnilk.