Coleção de bilheteria de THANDEL Dia 6: Naga Chaitanya-Sai Pallavi Protagonist vê cair em lucros, cunhando esse valor

O filme Telugu, lançado recentemente, THANDEL, continuou a ver uma diminuição na quarta -feira, vencendo uma estimativa ₹46,29 milhões de rúpias (líquidas) do lançamento. O drama romântico estrelado por Naga Chaitanya e Sai Pallavi Won ₹1,84 milhão de rúpias no dia 6. A história foi inspirada em eventos de vida real e gira em torno da experiência dos pescadores que acidentalmente foram para as águas paquistanesas durante uma de suas viagens.

Primeiras estimativas compartilhadas pelo rastreador da indústria Sacnilk, eles sugeriram que o filme vencesse ₹1,84 milhão de rúpias no dia 6. Isso leva os ganhos de bilheteria nacional geral para Rs. 46,29 milhões de rúpias nos seis dois dias.

O filme obtido ₹11.5 núcleo no dia do lançamento e concluiu seu primeiro fim de semana com lucros totais de ₹36,35 milhões de rúpias. No entanto, seu impulso foi hesitante nos dias seguintes, com lucros de ₹4,5 milhões de rúpias na segunda -feira, seguidas por ₹3,6 milhões de rúpias na terça -feira.

Reunião de Naga Chaitanya e Sai Pallavi O filme reúne o ator Naga Chaitanya com sua co -estrela de “Prematheeram” e “Love Story” Sai Pallavi. Thandel foi dirigido por Chando Mondeti e produzido por Bunny Vasu sob a prestigiada Banner de Artes Geetha.

O filme também tem uma equipe técnica sólida. A música foi composta pelo prêmio artista nacional Devi Sri Prasad com cinematografia Shamdat e edição de Naoli Naveen Noli, premiada com Naoli Ship.

Sobre o que é o filme? Segundo Naga Chaitanya, o filme gira em torno de um pescador que está perdido no mar e inadvertidamente se move para as águas paquistanesas. Por sua vez, isso levou à sua captura e prisão em uma prisão paquistanesa.

“Infelizmente, os pescadores em uma das viagens são direcionados às águas do Paquistão e são presos pela Guarda Costeira e colocados na prisão do Paquistão por um ano e meio. Então, é a sua viagem o tempo todo e como eles deixam essa situação. Através de todas essas camadas, há uma bela história de amor. Esta é a viagem do meu personagem ”, disse Naga Chaitanya a Ani.

