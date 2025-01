Coleção de bilheteria do Pushpa 2 Bilhetes 52: Allu Arjun Starrer Film Mints

Coleção de bilheteria Pushpa 2 Dia 52: Allu Arjun-Rehmika Mandanna Protagonista ‘Pushpa 2: The Regra’ já concluiu seu meio século nas bilheterias e coletou mais do que mais do que mais do que ₹1200 milhões de rúpias na Índia. No seu 52º, o filme ainda é cunhado e coletado ₹11 lakh até as 17h45, informou o Trade Tracker Sacnilk.com.

De acordo com as primeiras estimativas de SaciloA coleção do filme no dia 52 estava no final ₹10 lakh e ainda conta. Com isso, o ganho total do filme liderado por Sukumar está agora em ₹1.230,84 milhões de rúpias na Índia.

Pushpa 2 Worldwide Box Office Day 52: Embora a coleção de filmes mundiais no filme no 52º dia ainda não esteja no site do Trader Tracker, ele relatou que em 51 dias, o filme foi coletado ₹1736 milhões de rúpias em todo o mundo, ainda mais ₹1466 milhões de rúpias na Índia e mais ₹270 milhões de rúpias nas bilheterias no exterior.

Isso virou o Pushpa 2 como o terceiro maior sucesso de bilheteria de todos os tempos, logo atrás do Baahubali 2 ( ₹1790 Crores aprox.) E Dangal ( ₹2070 milhões de rúpias aprox.)

O filme teve uma ocupação geral de 16,49 % no hindi no sábado, registrando uma queda de 39,69 % nos lucros.

De acordo com os cineastas em 6 de janeiro, o filme atravessou o ₹Marca de 1800 crore. “#Pushpa2therule é agora o sucesso da indústria cinematográfica indiana com a coleção mais alta para um filme da Índia. O sucesso de bilheteria do Wildfire atravessa uma noção de 1831 milhões de rúpias em 32 dias em todo o mundo ”, leu uma publicação de cineastas Mythri em X em 6 de janeiro.

Sobre pushpa 2: Pushpa 2, dirigido por Sukumar e produzido por Mythri Movie Makers e MutamSetty Media, está estrelando Allu Arjun, Rashmika Mandanna e Fahadh Faasil, papéis como Pushpa Raj, Srivalli Awat.

O grande filme de sucesso foi feito com um orçamento maciço de ₹400-500 milhões de rúpias. A sequência segue a primeira parte bem -sucedida, “Pushpa: The Rise”, lançada em 2021.

Fonte