Coleção de bilheteria Loveyapa Dia 2: Junaid Khan-Khushi Kapoor protagonista não impressiona o público, cunhando esse valor

Coleção de bilheteria Loveyapa Dia 2: O filme líder de Junaid Khan e Khushi Kapoor venceu quase ₹64 lakhs em toda a Índia em seu segundo dia de lançamento. No dia 1, o filme foi cunhado ₹1,15 milhão de rúpias na Índia, que marca uma coleção de ₹1,79 milhão de rúpias até agora, de acordo com o Sacnilk Industry Tracker.

No dia 1, o filme testemunhou 9,56 % da ocupação geral do hindi. A ocupação mais alta foi registrada em Hyderabad, seguida por Mumbai, Bengaluru e Jaipur.

Loveyapa estreou na tela grande na sexta -feira, 7 de fevereiro, marcando o início da semana dos namorados. O enredo do filme gira em torno das complexidades do amor moderno após trocas telefônicas. A narrativa segue um casal que descobre a verdadeira verdade um do outro. Loveyapa é a estréia na tela grande do filho de Aamir Khan, Junaid Khan e filha de Sridevi, Khushi Kapoor.