Coleção de bilheteria Pushpa 2 Bilhetinha 54: O filme Allu Arjun Acuña essa quantidade dias antes do lançamento do OTT

Coleção de bilheteria Pushpa 2 DIA 54: O filme de Tollywood, estrelado por Allu Arjun, continua a receber uma resposta notável para perdas. Isso ocorre em um momento em que ‘Pushpa 2: The Regra’ fará sua estréia digital em breve. A plataforma OTT Netflix anunciou anteriormente que a sequência do Pushpa: The Rise seria transmitida após sua janela de filmes obrigatórios de 56 dias.

Coleção de bilheteria Pushpa 2 Day 54 O boxe Lussy de Llu Arjun entrou na oitava semana de bilheteria na sexta -feira, 24 de janeiro, depois de vencer $5,85 milhões de rúpias na sétima semana. Ele emergiu como o filme de maior bilheteria do ano após suas projeções em hindi levantaram mais do que sua versão original em Telugu. Em 27 de janeiro, ou seja, segunda -feira, o filme foi coletado. $9 Lakh líquido às 20:00, o que aumenta os ganhos totais de bilheteria da Índia para $1232,39 milhões de rúpias líquidas, de acordo com as primeiras estimativas do rastreador da indústria de Sacnilk.

Colete o filme do diretor Sukumar $1 Crore líquido na bilheteria nacional no Dia da República, dia 53 nas bilheterias, informou Sacnilk. Os cineastas tentaram reativar os ganhos de bilheteria com o lançamento da versão ampliada. No entanto, o impulso durou pouco, desde que a coleção caiu 39,69 % na sétima semana em comparação com a semana anterior.

Lançamento do Pushpa 2 OTT: quando e onde procurar A Netflix confirmou oficialmente o lançamento do OTT do filme na segunda -feira. De acordo com a última atualização da plataforma de transmissão, o thriller de ação estará disponível em OTT a partir de 30 de janeiro, pois a janela de filmes de 56 dias termina em 29 de janeiro. Os fãs de Allu Arjun podem ver o segundo cinema indiano de maior bilheteria desde o conforto de suas casas, que estaria disponível em Telugu, Tamil, Kannada e Mallyalam.

Além disso, a Netflix oferecerá um corte exclusivo prolongado de PushPA 2 que incluiria 23 minutos de imagens adicionadas ao esquema nunca vistas antes.

Coleção de bilheteria Pushpa 2 Bilhetes em todo o mundo O LUB da bilheteria de Llu Arjun, Pushpa 2, a regra, criada $270,75 milhões de rúpias nas bilheterias no exterior. Enquanto isso, a coleção na bilheteria nacional está localizada em $1468,95 milhões de rúpias brutas. Estes são adicionados para oferecer uma coleção mundial de $1739,70 milhões de rúpias brutas até 26 de janeiro. Em particular, é provável que a bilheteria termine após dois dias.

