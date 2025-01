Coleção de bilheteria Pushpa 2, dia 31: A corrida do ouro do filme Allu Arjun se normaliza, custa Rs 3,45 milhões no sábado

Coleção de bilheteria Pushpa 2, dia 31: A corrida do ouro do...

Pushpa 2 Box Office Collection Dia 31: Depois de entrar na quinta semana na sexta-feira, a performance de sucesso do filme de Tollywood Pushpa: The Rule desde seu dia de estreia desacelerou na sexta-feira, mas ganhou impulso no sábado.

De acordo com o site de monitoramento de bilheteria Sacnilk.com, Allu Arjun e Rashmika Mandanna foram os protagonistas. $3,45 crore líquidos nas bilheterias indianas no sábado às 19h40. A arrecadação total nas bilheterias nacionais equivale a $1196,95 crores líquidos.

O filme teve uma ocupação geral do Telugu de 13,48 por cento, uma ocupação do Hindi de 13,61 por cento e uma ocupação do Tamil de 19,37 por cento no sábado, acrescentou o rastreador da indústria.

Sacnilk também mencionou que uma estimativa detalhada pode ser esperada por volta das 22h para o relatório de bilheteria do DIA 31.

Anteriormente, Pushpa: a regra conquistada $3,75 crore na sexta-feira, e $5 milhões na quinta-feira. Somente na quarta semana, a arrecadação de bilheteria de Pushpa-2 foi de Rs 69,65 milhões.

Apresentando uma atualização no Instagram, Mythri Movie Makers anunciou que o filme da direção de Sukumar arrecadou $1.799 milhões em todo o mundo em 28 dias.

O analista de comércio de filmes Taran Adarsh ​​​​em um post no X na sexta-feira disse: “800 NOT OUT… #Pushpa2 está pronto para abrir o $Clube de 800 cr… A estrela #AlluArjun acumulou um enorme $57,95 cr na Semana 4, estabelecendo uma nova referência.”

O filme de Tollywood Pushpa: The Rule está prestes a quebrar e estabelecer novos recordes e é o segundo filme de maior bilheteria do cinema indiano, depois de Dangal, de Amir Khan, o filme de maior bilheteria da história do cinema indiano. $2.070 milhões.

Sobre Pushpa: A Regra: Este filme é dirigido por Sukumar e produzido por Mythri Movie Makers e Sukumar Writings.

Pushpa: The Rule (Parte 2) é estrelado por Allu Arjun, Rashmika Mandanna, Fahadh Faasil, Jagadeesh Prathap Bandari, Sunil Varma, Anasuya Bharadwaj, Rao Ramesh e Ajay Ghosh em papéis principais.

