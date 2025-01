Coleção de bilheteria Pushpa 2 Dia 54: A queda nos lucros do filme Allu Arjun, mas permanece estável com a coleção mundial

Coleção de bilheteria Pushpa 2 Dia 54: A queda nos lucros do...

Pushpa 2 Day of the Box Office Collection 54: Quase dois meses se passaram desde que Alu Arjun e Rashmika Mandanna estrearam na tela grande. No entanto, o filme ainda conseguiu ganhar dinheiro.

O Pushpa 2 continua a manter sua sequência de vitórias com a coleção mundial. Embora os ganhos do filme tenham caído no 54º (8 de segunda -feira), a coleção mundial do filme permaneceu estável.

De acordo com o rastreador da indústria de Sacnilk, a coleção World Pushpa 2 está em ₹1739,7 milhões de rúpias.

Pushpa 2 Day of the Box Office Collection 54 ‘Pushpa 2: a regra’ ganhou sozinho ₹14 lakhs no dia 54, segunda -feira, 28 de janeiro. Este número é de aproximadamente 86 % baixo em comparação com os ganhos de Allu Arjun Blockbuster no dia anterior, quando o filme venceu Rs 1 crore.

Espera -se que o Pushpa 2 se torne o terceiro filme de maior bilheteria, de acordo com Sacnilk. Sua coleção mundial agora permanece apenas atrás de Baahubali 2 (1790 milhões de rúpias aprox.) E Dangal (2070 milhões de rúpias aprox.) Coleção mundial do filme.

Até agora, a coleção bruta da Índia da Pushpa 2 foi estimada em ₹1468,95 milhões de rúpias, relatou Sacnilk. Pushpa 2 no exterior coletou ₹270,75 milhões de rúpias. Durante sua carreira nas bilheterias, o Pushpa 2 superou o Baahubali 2, bem como a coleção KGF 2, emergindo como o filme Teugu Más Board.

Ocupação Pushpa 2 A ocupação do Pushpa 2 diminuiu na segunda -feira. Bangalore teve a maior ocupação de 22 %, seguida por Lucknow, que teve uma ocupação de 14,25 %. Em Pune, a ocupação do filme foi de 13,50 %, enquanto em Mumbai era 11,50 %. Com 116 shows, a Delhi NCR teve uma ocupação de 12 %.

Pushpa 2, liderado por Sukumar e produzido por escritos de Sukumar e Mythri Movkers, foi lançado nos cinemas em 5 de dezembro de 2024. A versão recarregada foi lançada em telas grandes em 17 de janeiro de 2025. Pushpa 3, e o filme já foi anunciado.

