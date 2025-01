Coleção de bilheteria Pushpa 2 Dia 57: O filme Allu Arjun se fortalece nos cinemas após o lançamento do OTT? Descubra aqui

De acordo com o rastreador da indústria de Sacnilk, os lucros Pushpa 2 caíram 39,69 % na semana 7, apesar do lançamento de um corte prolongado de 20 minutos para aumentar os lucros. O thriller de ação Telugu completa 8 semanas nas bilheterias hoje após o lançamento teatral de 5 de dezembro.

Pushpa 2 World Cabachie

Feito com um orçamento de ₹400-500 milhões de rúpias, a sequência de Pushpa: a ascensão, acumulada ₹1740,05 milhões de rúpias brutas em todo o mundo, sugerem que o sacnilk vaza até 54 sugerem. No mercado no exterior, ele levantou ₹270,75 milhões de rúpias enquanto a coleção bruta da Índia está em ₹1469,30 milhões de rúpias. Ambas as figuras se juntam para dar uma coleção mundial de bilheteria.