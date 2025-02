Coleção de bilheteria Pushpa 2 Dia 59: Allu Arjun verá o crescimento de lucros no fim de semana no meio do lançamento de Ott?

Coleção de bilheteria Pushpa 2 Dia 59: O filme Allu Arjun entrou na nona semana na sexta -feira com a estréia digital do diretor de cinema de Sukumar na Netflix. O thriller de ação Telugu está alguns passos para assumir o segundo título mais rude de Baahubali 2 de SS Rajamouli para se tornar o segundo maior filme indiano do mundo. Baahubali 2 em todo o mundo está em ₹1742,3 milhões de rúpias.

Anunciando a estreia do thriller de ação na plataforma OTT, os criadores de filmes Mythri em uma publicação no Instagram declararam: “Veja a versão recarregada do Pushpa 2 com 23 minutos de imagens adicionais na Netflix, em 30 de janeiro em hindi, telugu, tamil, malayalam e Kannada!

Pushpa 2 World Cabachie A sequência de Pushpa: The Rise, que foi feita com um orçamento de ₹400-500 milhões de rúpias, arrastadas ₹1740,95 milhões de rúpias brutas em todo o mundo até o dia 56 nas bilheterias, de acordo com as estimativas fornecidas pelo rastreador da indústria de Sacnilk. Enquanto isso, ele fez um negócio ₹271 milhões de rúpias brutas nas bilheterias nacionais e cunhadas ₹1469,95 milhões de rúpias brutas no mercado estrangeiro.

Pushpa 2 Day of the Box Office Collection 59 Nas bilheterias domésticas, o thriller de ação Pushpa 2: a regra compilou um ₹3 lakh no sábado até 20:00, de acordo com Sacnilk. Na sexta -feira, ele entrou ₹5 lakh rede na bilheteria indiana. Atualmente, sua bilheteria total na Índia está em ₹1233.38 Crore Net.

O corte prolongado de 20 minutos foi lançado na semana 7, que teve como objetivo aumentar a coleção, não alcançou uma marca significativa, pois os lucros caíram 39,69 % nesta semana em comparação com a semana anterior. Pushpa 2 coletado ₹5,85 milhões de rúpias na sétima semana, enquanto observadas ₹9,7 milhões de rúpias na semana 6. Segundo os cineastas, o Pushpa 2 se tornou o filme indiano mais rápido a cruzar ₹1831 Crore Mark Worldwide em 6 de janeiro.

Um dos filmes indianos mais longos da história, o Pushpa 2 apresenta um tempo de execução de 200 a 224 minutos. Seu elenco inclui Rashmika Mandanna, Fahadh Faasil, Jagathi Babu, Sunil e Rao Ramesh, junto com o ator principal Allu Arjun.

