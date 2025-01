Coleção de bilheteria Pushpa 2 em todo o mundo, dia 30: o filme de Allu Arjun mantém o impulso depois de um mês e ganha muito

Pushpa 2 Box Office Collection Worldwide Dia 30: O filme de Allu Arjun é um grande sucesso e sua prova é que o público de todo o mundo está assistindo ao filme nos cinemas mesmo depois de um mês de seu lançamento. Os ganhos do filme de Allu Arjun foram de $1.685 crore no 30º dia após seu lançamento, ou seja, 4 de janeiro de 2025, de acordo com o rastreador da indústria Sacnilk.

Embora os dados estimados por Sacnilk sugiram que os ganhos do filme serão de cerca de $1.685 crores, os produtores do filme já declararam que Pushpa 2 The Rule é o filme indiano mais rápido a cruzar $Marca de 1700 milhões.

Coleção Pushpa 2 The Rule Box Office Dia Mundial 30 A sequência de Pushpa, The Rise, ganhou uma estimativa $1.685 crore até sexta-feira, 3 de janeiro. De acordo com a postagem do Mythri Movie Makers em 2 de janeiro, Pushpa THe Rule ganhou $1.799 crores em 29 dias.

“Pushpa2TheRule está governando a bilheteria indiana com seu recorde. WILDFIRE BLOCKBUSTER GEROU 1.799 CRORES NO MUNDO INTEIRO em 4 semanas”, diz uma postagem de Mythri Movie Makers no X.

Fonte