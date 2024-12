Coleção de bilheteria Pushpa 2: Filme de Allu Arjun vê queda nos ganhos no dia 27; Filme em hindi supera versão em telugu

Pushpa 2 Bilheteria Coleta Dia 27: Já se passou quase um mês desde que o blockbuster Allu Arjun chegou aos cinemas em 5 de dezembro. Embora os lucros do filme tenham caído em comparação com os dias anteriores, o lucro líquido na Índia totalizou um centímetro mais próximo de $1.500 milhões.

No 27º dia desde seu lançamento, ‘Pushpa 2: The Rise’ venceu $6,8 milhões líquidos na Índia, de acordo com estimativas iniciais do rastreador da indústria Sacnilk. Isto traz os lucros totais da gestão Sukumar para $1169,48 milhões.

Coleção Top Pushpa 2 Box Office para versão Hindi ‘Pushpa 2: The Rule’ foi originalmente lançado na versão Telugu. No entanto, nas últimas semanas, a versão em hindi da coleção do filme tem aumentado.

No quarto domingo, que é o 25º dia do filme, o blockbuster de Allu Arjun arrecadou um total de $5,5 milhões para a versão em hindi. Este número é aproximadamente cinco vezes maior em comparação com os ganhos do filme Telugu, que cunhou $1,12 milhões.

Pushpa 2 está atrás de Dangal e Bahubali Atualmente, os únicos dois filmes indianos que impedem o filme de Allu Arjun de se tornar o filme indiano de maior bilheteria do mundo são Baahubali 2 ( $1.790 crore bruto) e Dangal de Aamir Khan ( $2.070 milhões brutos).

Com uma arrecadação bruta de $Com Rs 1.379,5 milhões, a direção de Sukumar é atualmente a segunda de maior bilheteria na Índia, como Baahubali 2 ( $1.416 crore) continua ocupando o primeiro lugar nas bilheterias.

Debandada de Pushpa 2 Após a debandada que ocorreu no Teatro Sandhya em Andhra Pradesh, após o lançamento de ‘Pushpa 2: The Rise’, o vice-ministro-chefe Pawan Kalyan comentou sobre o trágico incidente. Em uma conversa informal com repórteres, Kalyan defendeu Telangana CM e o líder do Congresso, Revanth Reddy.

Pawan Kalyan também afirmou que Allu Arjun e as autoridades do filme Pushpa 2 deveriam ter visitado a casa de Revathi, a mulher de 35 anos que tragicamente perdeu a vida na debandada.

