Coleção de bilheteria THANDEL Dia 1: O filme romântico de Thriller de Naga Chaitanya-Sai Pallavi vê uma forte abertura, hortelã …

Thandel reuniu Naga Chaitanya com a atriz Sai Pallavi após o Superhit da História de Amor, que foi o único sucesso solo do primeiro após a pandemia covid-19.

De acordo com o rastreador da indústria Sacilo THANDEL tinha uma bilheteria forte e abertura de gado ₹10 milhões de rúpias no dia 1.

Com altas expectativas, o filme criou um bom boato antes do lançamento. No entanto, ele não poderia se tornar a melhor abertura de sua carreira em Naga Chaitanya. A história de amor (2021) ainda é a mais rudida para o ator, que cunhou cerca de 10,50 milhões de rúpias brutas em seu primeiro dia.