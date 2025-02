Coleção de bilheteria THANDEL Dia 7: Os lucros do filme de retorno de Naga Chaitanya diminuem abruptamente após um começo forte

Coleção de bilheteria de THANDEL Dia 7: Naga Chaitanya voltou com o thriller de ação romântico Thandel. No entanto, após uma abertura de um pára -choques, os lucros do filme de Thandel diminuíram agora.

O filme líder de Naga Chaitanya e Sai Pallavi Acuadas ₹47,9 Crore India Net, de acordo com estimativas iniciais do rastreador da indústria de Sacnilk.

Coleção de bilheteria de THANDEL Dia 7 Os lucros do filme de Thandel já haviam começado a diminuir após o primeiro fim de semana do filme. No dia 7, quinta -feira, os lucros do filme de Star de Sai Chaitanya de Naga, Sai Pallavi, diminuíram ainda mais. O filme os consertou apenas para acomodar ₹75 lakhs, de acordo com os dados coletados por Sacnilk.

A coleção de bilheteria de Thandel Movie é significativamente menor em comparação com os lucros do dia anterior. No dia 6, o diretor de Chando Mondeti coletou ₹2,6 milhões de rúpias líquidas, que foi novamente uma queda de 27,78 % em comparação com os lucros do dia 5.

O thriller de ação romântico de alta octanagem abriu para um forte ₹11,5 milhões de rúpias em 7 de fevereiro, mas seu impulso diminuiu após o primeiro fim de semana. Na terça -feira, 5, THANDEL viu uma queda de 20 % nas coleções nacionais, vencendo ₹3,6 crore rede.

Embora Thandel esteja disponível nas versões Telugu, Tamil e Hindi, as projeções Teluu estão promovendo a maior quantidade de vendas.

Ocupação de Thandel O enorme queda do filme de Thandel nos lucros também se reflete no piso. De acordo com Sacnilk, os cinemas para a projeção de Thandel registraram apenas 15,16 % de ocupação no dia 7. Os programas matinais tiveram uma ocupação de 14,23 %, enquanto os shows da tarde tinham uma ocupação de 16,09 %.

THANDEL Coleção mundial Embora o principal filme de Naga Chaitanya e Sai Pallavi tenha visto uma queda em ganhos domésticos, as coleções mundiais do mundo pararam em ₹65,55 milhões de rúpias.

THANDEL vai atravessar o ₹ Marca de 50 crore? A partir do dia 7, os lucros líquidos de Thandel India são encontrados em ₹47,9 milhões de rúpias. Com apenas alguns milhões para atingir o ₹50 milhões de marcos rore, Thandel deverá alcançar esse feito nos próximos dias. A história emocionante do filme, as seqüências cheias de ação e a química entre Naga Chaitanya e Sai Pallavi tocaram uma corda com a platéia, como relatado.

O próximo fim de semana será crucial para determinar se o filme pode atingir o ₹Marca de 50 crore.

Pegue mais histórias de tendência aqui.

Fonte