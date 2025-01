Coleção de Catuera de emergência Dia 11: O filme de Kangana Ranaut vê uma queda de 82% nos lucros de segunda -feira

Coleção de bilheteria de emergência Dia 11: A tentativa de biografia de Kangana Ranaut caiu nas bilheterias na segunda -feira 11 de seu lançamento teatral, depois de testemunhar um aumento surpreendente nos dois dias anteriores.

A coleção de bilheteria de 27 de janeiro pretendia determinar se o filme manteria seu impulso ou quebraria a tendência ascendente no dia 11.

No entanto, com a enorme queda de 82%, o filme provavelmente não receberá outro impulso como o que obteve no fim de semana da República.

O filme ‘Emergência’ decepcionou os fãs em seu dia de abertura e atuou abaixo das expectativas nas bilheterias.

Coleção de bilheteria de emergência no dia 11 Os lucros de emergência caíram 82,61% na segunda -feira, um dia depois de alcançar uma marca monumental em 26 de janeiro, o dia da República.

O filme de Kangana Ranaut ganhou sozinho ₹20 lakh (0,2 milhão de rúpias) na segunda -feira 11, um dia depois que ele teve um renascimento significativo de sua tendência decrescente a AMAs. ₹1,15 milhão de rúpias na bilheteria nacional.

Coleção de bilheteria de emergência Dia 11 De acordo com o rastreador da indústria de Sacnilk, emergency, que de acordo com os relatórios foi feito com um orçamento circundante ₹100 milhões de rúpias, cunhadas ₹16,9 milhões de rúpias durante seus 11 dias nos cinemas.

Coleção de escritórios em todo o mundo na caixa de emergência Sacnilk relatou que o drama de ação política levantou ₹21,5 milhões de rúpias na bilheteria mundial até o dia 11. ₹1,75 milhão de rúpias no mercado estrangeiro durante sua carreira de 11 dias.

Mencionando problemas de censura, protestos e atrasos, as promoções da Índia estão em ₹19,75 milhões de rúpias.

Emergência: Lote Kangana Ranaut revelou ‘emergência’ em 2021 e especificou que, embora seja um drama político, não serve como filme biográfico de Indira Gandhi. O filme destaca um dos períodos mais controversos e significativos da história indiana contemporânea, com foco no ex -primeiro -ministro.

Situado em 1975, a história de Kangana Ranaut é um olhar para um momento de imensa agitação política e social.

Ele se concentra em Indira Gandhi, um dos líderes mais influentes e controversos da Índia, enquanto navegava pela emergência de 21 meses, uma fase frequentemente lembrada como uma das mais sombrias da história do país.

A emergência é o primeiro maior jogo hindi de Kangana Ranaut na época após a Covid, apesar da resposta fria que gerou.

Emergência: elenco Além de Kangana Ranaut, que interpreta o protagonista Indira Gandhi, outras estrelas do filme produzidas sob os filmes de Banner Mankarnika e Zee Studio são Milind Soman, que interpreta o marechal Sam Mansha como Jayaprakash Narayan e Shreyas Talpade como Atalhari Bajpayee.

