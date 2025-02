Coleção de Catuna de emergência Dia 18: O filme de Kangana Ranaut vê uma queda de 84% nos lucros na terceira semana. Detalhes aqui

Coleção de bilheteria de emergência Dia 18: Os lucros do filme biográfico do filme de Kangana Ranaut testemunharam uma forte diminuição na segunda -feira (dia 18). O filme melhorou um pouco no dia 17, mas não conseguiu manter o impulso.

Estima -se que o filme de emergência obtenha ₹17,92 milhões de rúpias nas bilheterias indianas após sua corrida de 17 dias nos cinemas, mostram estimativas iniciais do rastreador da indústria de Sacnilk.

Coleção de bilheteria de emergência Dia 18 O filme de Kangana Ranaut só conseguiu ₹3 lakhs na segunda -feira, 3 de fevereiro (dia 18). Este número é de aproximadamente 84 % menos em comparação com os ganhos do filme no dia 17, quando foi ganho ₹19 lakhs.

Coleção de filmes de emergência O filme de emergência testemunhou um aumento incremental em seu 17º lançamento, em comparação com o ₹15 LKH de lucros de bilheteria no sábado (1º de fevereiro), que também era orçamento de 2025 dias.

O filme de emergência, no entanto, viu uma diminuição nos lucros no sábado (dia 16), com uma queda em comparação com o dia 14 e o dia 15, quando venceu ₹20 lakh todos os dias. A coleção de bilheteria de filmes continua lutando, mostrando uma queda notável à medida que sua terceira semana avança.

Depois de enfrentar vários atrasos, a emergência foi lançada em 17 de janeiro de 2025, com uma abertura decente de ₹2 milhões de rúpias. Para sexta -feira, seu total da Índia Gross havia chegado ₹20,75 milhões de rúpias, com lucros no exterior em ₹1,75 milhão de rúpias, trazendo sua coleção mundial para ₹22,5 milhões de rúpias, de acordo com os dados coletados pelo Sacnilk Industry Tracker.

Filme de emergência Kangana Ranaut Dirigido por Kangana Ranaut e produzido pela Manikarnika Films e Zee Studio, o filme de emergência se desenvolve em 1975, uma das fases mais turbulentas da história indiana. A história gira em torno de Indira Gandhi, um dos líderes mais influentes e controversos da Índia, navegou pelo período de emergência de 21 meses na Índia.

Apesar da clara narrativa política que a emergência, Kangana Ranaut enfatizou que a emergência “não é um filme político”, mas uma história. “Não tem nada a ver com a política. Posso achar muito estranho neste momento, mas eventualmente não está em lugar algum. Você sentirá que acabou de assistir ao filme; Você não pensará em quem vai votar. Você só foi iluminado naquele episódio “, disse ele em entrevista.

