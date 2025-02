Coleção de degustação de Catuna de emergência Dia 17: O filme Kangana Ranaut vê uma ligeira melhoria, cunhando esse valor

Coleção de bilheteria de emergência Dia 17: Em sua terceira semana, o drama político de Kangana Ranaut testemunhou uma diminuição nos ganhos de bilheteria. No domingo, 2 de fevereiro, os lucros do filme ganharam algum impulso, mas parecem cair.

Estima -se que os lucros líquidos do filme de emergência sejam estima -se que sejam alcançados ₹17,81 milhões de rúpias, após sua carreira de 17 dias nos cinemas, de acordo com dados do rastreador do setor Sacilk

Coleção de bilheteria de emergência Dia 17: Embora o filme de Kangana Ranaut tenha uma abertura decente, ele não conseguiu levar o público ao teatro. Emergências alcançadas apenas uma hortelã ₹11 lakhs no domingo, 2 de fevereiro, mostram dados do rastreador da indústria Sacilo. A emergência teve uma ocupação em hindi geral de 17,98% no sábado.

A coleção de bilheteria de filmes de emergência no domingo (dia 17), ganhou significativa em comparação com os lucros do filme durante a primeira semana, quando foi cunhado ₹4.25- ₹2,5 milhões de rúpias.

Mas, ao mesmo tempo, os lucros de domingo foram mais pequenos em comparação com o dia 16 (de acordo com estimativas iniciais) e os lucros dos dias 12 e 13, quando o filme venceu ₹20 lakhs nos dois dias.

Após muitos atrasos, o filme de emergência foi lançado em 17 de janeiro de 2025 e teve uma abertura decente de ₹2,5 milhões de rúpias e ₹3,6 milhões de rúpias no dia 1 e 2, respectivamente.

Até sábado, emergency, a Índia estava em pé ₹20,75 milhões de rúpias, e suas coleções no exterior pararam ₹1,75 milhão de rúpias, enquanto as coleções mundiais chegaram ₹22,5 milhões de rúpias.

Emergência: Lote Situado em 1975, o filme de Kangana Ranaut se concentra em Indira Gandhi, um dos líderes mais influentes e controversos da Índia, enquanto navegava pela emergência de 21 meses, uma fase frequentemente lembrada como uma das mais sombrias da história do país.

No entanto, Kangana Ranaut disse que “emergência” “não era um filme político”, mas uma história.

“Não tem nada a ver com a política. Você pode achar muito estranho agora. Finalmente, não está em lugar nenhum. Você sentirá que, você acabou de assistir ao filme; Você não sentirá em quem vai votar. Você só foi iluminado naquele episódio ”, disse ele em entrevista.

Emergência: elenco Além de Kangana Ranaut, que interpreta o protagonista Indira Gandhi, outras estrelas do filme produzidas sob os filmes de Banner Mankarnika e Zee Studio são Milind Soman, que interpreta o marechal Sam Mansha como Jayaprakash Narayan e Shreyas Talpade como Atalhari Bajpayee.

