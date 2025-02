Sobre isso em uma entrevista com AIF.ru Eles relataram no teatro Volkovsky, onde o artista serviu.

“Sua doença crônica se deteriorou.

Novikov nasceu em 1961. Na tela – desde a década de 1970: “meninos do nosso quintal”, “smersh”, “rostov”, “julgamento doméstico”, “código de honra”, “o preço da vida”, “bel me me até que a distância esteja clara.

A despedida do artista será realizada em 5 de fevereiro em Yaroslavl.