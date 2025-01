Coleta de bilheteria de emergência, dia 3: o drama político de Kangana Ranaut ganha terreno e cunha ESTA quantia

Coleta emergencial de bilheteria, dia 3: O estrelado por Kangana Ranaut chegou às telonas na sexta-feira, após meses de polêmica e atrasos. No geral, o filme teve uma resposta fria nas bilheterias, embora seu faturamento tenha aumentado ligeiramente no fim de semana. A cinebiografia sobre a ex-primeira-ministra Indira Gandhi teve um aumento de 44% em sua arrecadação doméstica no sábado, após um lançamento decepcionante.

De acordo com Sacnilk, rastreador da indústria cinematográfica, o filme da direção de Kangana Ranaut deu lucro $2,5 milhões em seu dia de estreia na sexta-feira nas bilheterias nacionais, marcado por questões de censura e protestos. Situado no contexto da emergência de 1975, conseguiu acumular $3,6 milhões de dólares líquidos nas bilheterias indianas em seu segundo dia nos cinemas, no sábado. Vamos passar para a coleta no domingo.

Coleta de armários de emergência dia 3 No domingo, o drama político chegou $3,92 milhões de dólares líquidos nas bilheterias domésticas até as 20h40, informou Sacnilk. Até agora, ele fez um negócio de $10,02 crores líquidos nas bilheterias domésticas.

Produzido sob a bandeira Manikarnika Films e Zee Studio, o elenco de estrelas apresenta Anupam Kher, Shreyas Talpade, Mahima Chaudhry, Milind Soman e Satish Kaushik em papéis principais, ao lado da atriz principal Kangana Ranaut.

Coleta de bilheteria de emergência mundial O filme Kangana Ranaut, no qual a atriz interpreta a primeira-ministra Indira Gandhi, levantou $7,20 milhões de dólares nas bilheterias mundiais até o dia 2, informou Sacnilk.

A emergência é a maior abertura em hindi na era pós-COVID para o ator que virou político e deputado Mandi Kangana Ranaut, apesar da resposta fria que gerou. O analista de comércio cinematográfico Sumit Kadel em uma postagem sobre $ 7,39 Cr líquidos.”

Protestos em Punjab contra o filme Emergency de Kangana Ranaut O Comitê Shiromani Gurdwara Parbandhak (SGPC) e organizações Sikh pediram a proibição e protestaram contra o lançamento do filme de Kangana Ranaut em Punjab na sexta-feira. Após protestos em todo o estado, Emergency não foi exibido na maioria dos cinemas de Ludhiana, Amritsar, Patiala, Jalandhar, Hoshiarpur e Bathinda no dia de seu lançamento.

A Emergência de Kangana também não será lançada em Bangladesh, de acordo com a IANS. “A decisão de suspender a triagem de ‘Emergência’ em Bangladesh está ligada às atuais relações tensas entre a Índia e Bangladesh. “A proibição tem menos a ver com o conteúdo do filme e mais a ver com a atual dinâmica política entre as duas nações”, disse a agência de notícias.

Fonte