Coleta de bilheteria de emergência, dia 6: filme de Kangana Ranaut ganha esse valor após registrar os ganhos mais baixos

Coleta emergencial de bilheteria, dia 6: O filme Kangana Ranaut teve desempenho inferior nas bilheterias desde seu lançamento em 17 de janeiro, após enfrentar vários atrasos devido a problemas de censura. A maior decepção foi no dia da estreia, quando o filme conseguiu acumular $2,5 milhões líquidos.

Um dia depois de testemunhar uma queda de 4,76% nas bilheterias nacionais, o filme de Bollywood arrecadou $71 lakh nas bilheterias na quarta-feira às 22h, de acordo com estimativas iniciais fornecidas pela Sacnilk. Na terça-feira, o filme teve a menor bilheteria de todos os tempos e foi cunhado $1 milhão de rúpias.

Até às 22h do dia 22 de janeiro, o filme biográfico estrelado por Kangana Ranaut no papel do primeiro-ministro da Índia, Gandhi, varreu $13,11 milhões de dólares líquidos durante seus 6 dias de lançamento nos cinemas, informou Sacnilk.