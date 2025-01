Coleta de bilheteria de Pushpa 2, dia 33: Blockbuster de Allu Arjun continua a ganhar dinheiro; verifique a receita total do filme

Pushpa 2 Bilheteria Coleta Dia 33: Pushpa 2: A Regra causou impacto nos primeiros 32 dias de bilheteria e ganhou estimativa $1.206,20 crores na Índia. Embora os ganhos tenham desacelerado em comparação com os dias iniciais, o ator Allu Arjun continua ganhando dinheiro.

No dia 33, ‘Pushpa 2: The Rule’ obteve $1,24 crore, de acordo com estimativas iniciais de Sacnilk.

Os ganhos do 33º dia de ‘Pushpa 2: The Rule’ são significativamente mais baixos em comparação com a arrecadação de bilheteria nos dias anteriores, que variou em torno de $3,75 milhões para $7,2 milhões.

Embora as estimativas do observador da indústria Sacnilk sugiram que os ganhos do filme totalizarão $1.685 crore durante sua exibição, os produtores do filme já declararam que ‘Pushpa 2 The Rule’ é o filme indiano mais rápido a cruzar o $Marca de 1.700 milhões.

Coleção Mundial Pushpa 2 De acordo com Sacnilk, um seguidor da indústria, ‘Pushpa 2: The Rule’ teve uma bilheteria global bruta de $1.698 crore no domingo, 5 de janeiro, com $268,5 milhões de rúpias do exterior.

A arrecadação mundial para o dia 33 ainda não foi declarada, segundo Sacnilk.

Atualmente, o blockbuster de Allu Arjun ocupa a segunda posição de maior bilheteria no cinema indiano em todo o mundo, muito atrás de Dangal, de Aamir Khan. Para superar Dangal e se tornar o filme de maior bilheteria, ele precisa cruzar o $Marca de 2.070 milhões.

‘Pushpa 2: The Rule’, porém, sobreviveu ao lançamento de filmes como Mufasa e Baby John.

Pushpa 2: A regra O elenco de estrelas de Pushpa 2: The Rule inclui Fahadh Faasil, Jagadeesh Prathap Bandari, Sunil Varma, Anasuya Bharadwaj, Rao Ramesh e Ajay Ghosh em papéis principais, ao lado de Allu Arjun e Rashmika Mandanna no papel principal. ‘Pushpa 2: The Rule’ foi feito com um orçamento de $400-500 milhões. A direção de Sukumar dura 200 minutos, tornando-o um dos filmes indianos mais longos.

Fonte