Washington: As equipes de resgate recuperaram 27 órgãos de passageiros do avião da American Airlines e um dos helicópteros negros do Exército dos EUA. Não acredite que haja sobreviventes. O avião, o vôo 5342 da American Eagle, transportou 60 passageiros e quatro tripulantes, enquanto o helicóptero tinha três membros do serviço.

“Neste ponto, não acreditamos que haja sobreviventes deste acidente”, disse o chefe dos bombeiros da DC, John Donnelly, na quinta -feira em uma entrevista coletiva, acrescentando que as equipes de resgate recuperaram 27 corpos do avião e um do helicóptero. O avião, que veio de Wichita, no estado do Kansas, nos Estados Unidos, estava em uma rota de vôo para o Aeroporto Nacional de Reagan em Washington DC. Os dois aviões caíram para o rio Potomac que corre ao longo do aeroporto. O avião quebrou em pedaços enquanto o helicóptero era o contrário no rio.

“Fui completamente informado sobre o terrível acidente que acaba de ocorrer no Aeroporto Nacional de Reagan”, disse o presidente Donald Trump em comunicado. “Que Deus abençoe suas almas. Obrigado pelo incrível trabalho realizado por nossos socorristas. Estou monitorando a situação e fornecerei mais detalhes à medida que surgirem.”

Os helicópteros de resgate flutuaram no rio com luzes de inundação, enquanto os barcos e salvadores vasculhavam o rio para sobreviventes e corpos. Segundo os relatos, a colisão ocorreu por volta das 20h47 na quarta -feira. O helicóptero do Exército era um UH-60 do Black Hawk em um voo de treinamento, disseram oficiais militares dos EUA. Foi designado para a Bravo Company do 12º Batalhão de Aviação, que opera a partir do Airfield do Exército de Davison, em Fort Belvoir, na vizinha Virgínia.

Dois velhos skatistas de figuras russas estavam a bordo do avião de passageiros, disseram o Kremlin de acordo com os relatórios. Eles eram Shishkova e Vadim Naumov Evenia. O porta -voz do Kremlin, Dmitri Peskov, não os identificou em uma sessão informativa, mas confirmou quando perguntado se eles estavam a bordo.

Ele também sugeriu que outros cidadãos russos estavam a bordo do vôo estrelado. “Havia outros concidadãos lá também”, disse ele. Shishkova e Naumov ganharam ouro no campeonato figurativo de patinação de 1994 para a Rússia. O Washington Post informou que o casal morava nos Estados Unidos desde pelo menos 1998, onde treinaram jovens patinadores de gelo.