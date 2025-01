Colisão de bonde na França: 68 feridos após bonde em movimento dar ré e parar na estação ferroviária de Estrasburgo

O número de mortos numa colisão entre dois eléctricos em Estrasburgo aumentou para 68 feridos num raro acidente que espalhou o pânico perto da principal estação ferroviária da cidade do leste francês, disseram as autoridades no domingo.

“Quando o bonde colidiu com o outro, as portas foram arrancadas”, acrescentou.

No sábado, René Cellier, diretor do serviço de bombeiros e resgate do Baixo Reno, disse que cerca de 50 pessoas sofreram ferimentos não fatais, incluindo feridas no couro cabeludo, fraturas de clavícula e entorses de joelho. “Principalmente trauma”, disse Cellier.