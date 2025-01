Arlington: Uma colisão no ar entre um helicóptero do Exército e um voo da American Airlines matou as 67 pessoas a bordo dos dois aviões, disseram as autoridades na quinta -feira, uma vez que examinaram as ações do piloto militar e relataram que a equipe da torre de controle não era ” Não é normal “naquele momento” naquele momento “do pior desastre da aviação do país em uma geração.

Pelo menos 28 corpos foram retirados das águas congeladas do rio Potomac depois que o helicóptero aparentemente voou para a estrada na quarta -feira, quarta -feira à noite enquanto desembarcava no Aeroporto Nacional de Ronald Reagan, apenas do outro lado do rio de Washington, eles disseram que as autoridades . O avião transportou 60 passageiros e quatro tripulantes. Três soldados estavam a bordo do helicóptero.

Um controlador de tráfego aéreo estava fazendo um trabalho que normalmente era designado para duas pessoas na Torre Nacional Reagan quando a colisão ocorreu, de acordo com um relatório da Administração Federal de Aviação obtida pela Associated Press.

“A configuração da posição não era normal para a hora do dia e o volume de tráfego”, afirmou o relatório.

O presidente Donald Trump disse em uma conferência da Casa Branca que ninguém havia sobrevivido.

“Agora estamos no ponto em que estamos mudando uma operação de resgate para uma operação de recuperação”, disse John Donnelly, chefe dos bombeiros da capital do país.

O avião foi encontrado de cabeça para baixo em três seções nas águas da cintura, e o primeiro a responder estava procurando em uma área do Potomac ao sul da ponte Woodrow Wilson, a aproximadamente 5 quilômetros (4,8 quilômetros) ao sul do aeroporto , Donnelly disse.

Os restos de helicópteros também foram encontrados. As imagens do rio mostravam navios ao redor da asa parcialmente submersa e os restos quebrados da fuselagem de aeronaves.

A colisão foi o acidente aéreo americano mais fatal desde 2001.

Não havia nenhuma palavra imediata sobre a causa da colisão, mas as autoridades disseram que as condições de voo eram claras quando o avião chegou de Wichita, Kansas, com os skatistas artísticos americanos e russos e outros a bordo.

“Na abordagem final do Reagan National, ele colidiu com um avião militar em uma abordagem normal”, disse Robert Isom, CEO da American Airlines.

Um funcionário da aviação do Exército Superior disse que a equipe de Black Hawk tinha “muita experiência” e estava familiarizada com o voo congestionado que ocorre diariamente em Washington.

“Ambos os pilotos haviam voado essa rota específica antes, à noite. Isso não era algo novo para nenhum deles ”, disse Jonathan Koziol, chefe do Gabinete da Aviação do Exército. “Até a cabeça da equipe na parte de trás está na unidade há muito tempo, muito familiarizada com a área, muito familiarizada com a estrutura de roteamento”. A altitude máxima permitia o helicóptero no momento do acidente estava a 200 pés no chão, disse Koziol. O secretário de Defesa, Pete Hegesh, disse que a elevação parecia ser um fator na colisão.

Mas Koziol disse que os pesquisadores devem analisar os dados de vôo antes de chegar a conclusões sobre altitude.

“Ambos os aviões terão gravadores a bordo que nos darão todas essas informações assim que a recuperarmos, para nos dar a verdade real sobre o que esses aviões estavam fazendo. Até agora, seria apenas especulação ”, disse ele.

Trump abriu uma conferência na Casa Branca após o acidente com um momento de silêncio em homenagem às vítimas, chamando -a de “tempo de angústia” para o país.

Mas ele passou a maior parte do tempo lançando culpa política, atacando pelos esforços da administração e diversidade de Biden na Administração Federal de Aviação, dizendo que eles haviam levado a padrões deslizantes, mesmo quando ele reconheceu que a causa do acidente era desconhecida

Sem evidências, Trump culpou os motoristas de tráfego aéreo, os pilotos de helicóptero e as políticas democráticas em agências federais. Ele disse que a FAA estava “recrutando ativamente trabalhadores que sofrem de deficiências intelectuais graves, problemas psiquiátricos e outras condições mentais e físicas sob uma iniciativa de contratação de diversidade e inclusão”. Dentro do Aeroporto Nacional de Reagan, o clima estava sombrio na quinta -feira de manhã, enquanto os passageiros presos esperavam. Para retomar, evite o equipamento da câmera e observe as janelas do terminal em Potomac, onde os esforços de recuperação eram quase visíveis à distância.

Aster Andemicael estava no aeroporto desde quarta -feira à noite com seu velho pai, que estava voando para Indiana para visitar a família. Uma grande parte da longa noite passou pensando sobre vítimas e suas famílias.

“Estou chorando desde ontem”, disse ele, sua voz rachada. “Isso é devastador.” Os vôos foram retomados no aeroporto por volta do meio -dia. Mas muitos vôos foram cancelados e os quadros de informações do aeroporto foram cobertos com mensagens de cancelamento vermelho.

O secretário de Transportes Sean Duffy, que jurou no início desta semana, disse que havia “os primeiros indicadores do que aconteceu”, embora ele se recusasse a se preparar aguardando uma investigação.

Não é incomum ter um avião militar que voe o rio e um avião que pousa no aeroporto, disse ele, mas acrescentou que acreditava que o acidente poderia ter sido evitado.

“Pelo que vi até agora, achei que isso era evitável? Absolutamente.

O acidente de avião mais mortal desde novembro de 2001, o confronto de quarta -feira foi o mais mortal nos Estados Unidos desde 12 de novembro de 2001, quando um voo da American Airlines colidiu com uma área residencial de Belle Harbor, Nova York, logo após a decolagem do aeroporto de Kennedy , matando as 260 pessoas a bordo.

O último acidente fatal importante que envolveu uma companhia aérea comercial americana ocorreu em 2009, perto de Buffalo, Nova York. Todos a bordo do avião da hélice Bombardier DHC-8 foram mortos, junto com uma pessoa no chão, que elevou os mortos dos mortos para 50.

Mas os especialistas geralmente enfatizam que a viagem de avião é esmagadoramente segura. O Conselho de Segurança Nacional estima que os americanos têm uma probabilidade de 1 em 93 para morrer em um acidente de carro, enquanto as mortes em aviões são raras demais para calcular as probabilidades. Os números do departamento de transporte contam uma história semelhante.

Os passageiros no voo de quarta -feira incluíram um grupo de skatistas artísticos, seus treinadores e parentes retornando de um campo de desenvolvimento que se seguiu ao campeonato de patinação artística americana em Wichita.

Dois desses treinadores foram identificados pelo Kremlin como skatistas de figuras russas Evgenia Shishkova e Vadim Naumov, que conquistaram o título de casais no campeonato mundial de 1994 e competiram duas vezes nos Jogos Olímpicos. O Boston Skating Club os lista como treinadores e seu filho, Maxim Naumov, é um skatista figurativo competitivo para os Estados Unidos.

O CEO do clube, Doug Zeghibe, descreveu o grupo como altamente talentoso, dizendo que sua perda ressoaria através da comunidade de patinação por anos.

“As pessoas ficam surpresas com isso”, disse Zeghibe. “Eles são como uma família para nós.”

A colisão ocorreu em um espaço aéreo bem controlado, a FAA disse que o acidente no ar ocorreu antes das 21:00 EST em alguns dos espaços aéreos mais intimamente controlados e monitorados do mundo, a pouco mais de 5 quilômetros ao sul do sul do sul do sul da Casa Branca e Capitólio.

O voo 5342 da American Airlines entrou em Reagan National a uma altitude de 122 metros de altitude e uma velocidade de aproximadamente 140 mph (225 km / h) quando rapidamente perdeu a altitude sobre o Potomac, de acordo com dados de seu transpondente de rádio. O Bombardier CRJ-700 Manufacturing Twin Engine Jet, fabricado em 2004, pode ser configurado para transportar até 70 passageiros.

O avião duplo do motor vem em várias versões capazes de acomodar até 70 passageiros.

Alguns minutos antes do pouso, os controladores de tráfego aéreo perguntaram ao avião comercial que chegou se pudesse pousar na pista 33 mais curta em Reagan National, e os pilotos disseram que podiam. Os controladores então limpam o avião para pousar na pista 33. Os locais de rastreamento de vôo mostraram que o avião ajustará sua abordagem à nova pista.

Menos de 30 segundos antes do acidente, um controlador de tráfego aéreo perguntou ao helicóptero se ele tinha o avião que veio ver. O controlador fez outra chamada de rádio para o helicóptero momentos depois: “Pat 25, passe atrás do CRJ”. Segundos depois disso, os dois aviões colidiram.

O transpondor de avião parou de transmitir 732 metros abaixo da pista, aproximadamente no meio do rio.