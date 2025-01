Colômbia concorda em aceitar migrantes deportados após tarifas dos EUA | Notícias do mundo

Bogotá (Reuters) – A Casa Branca reivindicou neste domingo vitória em um confronto com a Colômbia sobre a aceitação de voos de imigrantes deportados dos Estados Unidos, horas depois de o presidente Donald Trump ter ameaçado com pesadas tarifas sobre importações e outras sanções ao antigo parceiro americano.

A secretária de imprensa Karoline Leavitt disse em comunicado no domingo à noite que “o governo da Colômbia concordou com todos os termos do presidente Trump, incluindo a aceitação irrestrita de todos os estrangeiros ilegais da Colômbia retornados dos Estados Unidos, inclusive em aeronaves militares dos EUA, sem limitação ou atraso .”

Leavitt disse que as ordens tarifárias, que teriam estabelecido tarifas de 25% sobre todos os produtos colombianos recebidos, e depois aumentadas para 50% dentro de uma semana, serão “mantidas em reserva e não assinadas”. Mas Leavitt disse que Trump manteria o visto. restrições às autoridades colombianas e maiores inspeções alfandegárias de mercadorias provenientes do país, “até que o primeiro avião carregado com deportados colombianos seja devolvido com sucesso.