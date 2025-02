Coloque esta fruta – as baratas vão parar de atormentá -lo para sempre: elas vão fugir, deixando as migalhas

A maioria das pessoas não gosta de baratas e pode aparecer no apartamento no momento mais inapropriado. Felizmente, existem muitas maneiras de se livrar desses insetos e não é necessário usar produtos químicos.

Uma maneira simples e eficaz de combater as baratas:

Um dos métodos efetivos é o uso de odores que assustam as baratas. Esses insetos têm um cheiro sensível e alguns aromas podem fazê -los sair de casa.

Renomado natural – crostas e cravo alimentares:

1 Pegue a pele do limão, laranja ou toranja.

2 Faça as crostas com um garfo em vários lugares.

3 Insira vários brotos de vagens secas nos buracos.

4 Coloque as armadilhas perfumadas resultantes em lugares onde as baratas vivem com mais frequência: sob a pia, atrás da geladeira, perto do fogão, nos cantos dos quartos e ao lado do balde de lixo.

5 Em alguns dias, você notará que as baratas começam a sair.

6 Para manter o efeito, atualize as crostas uma vez por semana.

7 Esse método não apenas ajudará a se livrar das baratas, mas também encherá sua casa com uma agrada bandeira cítrica.

Lembre -se de prevenção.

Não se esqueça de manter a limpeza e a limpeza regular – essas são medidas importantes para impedir a aparência de convidados indesejados.

FONTE