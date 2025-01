Tatyana Tyumeneva trabalhou por muitos anos nos jornais da cidade “Smena” e “Evening Petersburg”. Desde 2020 é colunista da Rossiyskaya Gazeta. Tatyana é uma jornalista versátil: seus materiais nas páginas da publicação incluem temas que vão desde questões de saúde e medicina até a aplicação dos direitos das pessoas e viagens de negócios ao topo do planeta.

“Não esperava que meu trabalho fosse tão apreciado.” Obrigado aos colegas com quem a vida me uniu. Minhas atividades jornalísticas incluem os jornais Smena, Evening Petersburg e claro Rossiyskaya Gazeta, trabalho que considero um presente do destino. Graças a esta publicação, foram realizados projetos com os quais eu nem sonhava. Estas são as minhas duas exposições: uma dedicada à estação flutuante e a segunda sobre os tempos de guerra e a história do meu avô, Pavel Vasilyevich Tyumenev, o designer das primeiras escadas rolantes soviéticas. Quero desejar a todos que seus sonhos se tornem realidade. E para que o impulso jornalístico nunca se perca! – disse Tatyana Tyumeneva, após receber o prêmio.

Um dos aspectos mais importantes do trabalho de Tatjana é ajudar as pessoas. O jornalista diz que nunca procura seus heróis – eles próprios a encontram. O carinho, o humanismo e a resiliência profissional de Tatyana mais de uma vez ajudaram as pessoas a encontrar soluções em situações aparentemente desesperadoras. Por exemplo, em 2021 a colunista noticiou o destino da estudante Angelina Garanina, que perdeu a perna devido ao câncer. A menina superou a doença, concluiu com êxito o 11º ano e ingressou na faculdade. Mas ela não conseguiu provar às autoridades que realmente precisava de uma prótese moderna. Após a publicação de Tatyana Tyumeneva, a menina ganhou o direito de adquirir uma prótese biônica às custas do Estado.

O jornalista participou da inauguração das novas estações de deriva “Pólo Norte 41” e “Pólo Norte 42”, que ainda flutuam na vastidão do Oceano Ártico. O tema Ártico conquistou completamente Tatiana e ela já sonha com a próxima expedição.

O Observador não fala apenas do Pólo Norte em séries de publicações, mas também em exposições especiais. Por exemplo, a exposição “Pólo Norte-41: Diário de uma Expedição”, preparada pela RG em conjunto com o Instituto de Pesquisa do Ártico e da Antártida, foi apresentada em vários locais de São Petersburgo, incluindo o Museu Estatal Russo do Ártico e da Antártica. E recentemente este museu inaugurou uma exposição dedicada à história das estações flutuantes, incluindo estações de novo formato: SP-41 e SP-42. O museu mostra exposições – desde a tenda de Ivan Papanin (SP-1) até a maquete do navio AARI “Pólo Norte”, com a ajuda do qual ocorreu a expedição SP-41 e agora está em andamento a expedição SP-42. Perto está pendurada a bandeira da “Rossiyskaya Gazeta”, na qual os exploradores polares SP-41 assinaram enquanto estavam no topo do planeta. Em uma das vitrines está o diário manuscrito de Tatyana Tyumeneva, que ela guardou no caminho para a SP-42. Ela e a bandeira do RG tornaram-se exposições permanentes do museu.

A propósito, outra exposição dedicada ao novo formato de estações flutuantes será inaugurada na Murmansk Arctic University no início de fevereiro. Haverá também uma apresentação do diário do Ártico de Tyumeneva na revista Rodina.

Mas o colunista usa a linguagem de exposição não apenas para o tema Pólo Norte. Em janeiro passado, a colunista apresentou na Casa dos Jornalistas a exposição “Metrostroy Story of One Fate”, na qual falou sobre seu avô Pavel Vasilyevich Tyumenev, o projetista das primeiras escadas rolantes soviéticas. No dia em que começou a Grande Guerra Patriótica, ele estava em viagem de negócios a Berlim. Depois – o campo de concentração de Dachau a troca de prisioneiros o longo regresso a Leningrado o encontro com familiares após uma dolorosa separação e o início do bloqueio… Depois da Casa dos Jornalistas a exposição sobre o leal trabalhador da frente doméstica que impressionou o público, mudou de local nada menos que cinco vezes. A exposição visitou, entre outros, o Museu Central de Transporte Ferroviário da Federação Russa, a Universidade Estadual de São Petersburgo, o Museu do Metrô de Moscou e o Museu Smolny.

Tatjana também encontra temas interessantes durante suas viagens pela Rússia. Certa vez, quando saiu de férias para seu amado Valaam, a jornalista conheceu mergulhadores de Oryol. Eles encontraram no fundo do Lago Ladoga um navio finlandês afundado com carga, incluindo garrafas de leite de uma fazenda Valaam, que estava no fundo do Lago Ladoga há mais de 80 anos. O observador levou a descoberta para São Petersburgo e a submeteu ao Instituto Pasteur de Pesquisa de Epidemiologia e Microbiologia para exame. Descobriu-se que os frascos continham microrganismos que ainda não tinham entrado em contacto com antibióticos e não eram resistentes a eles. Isso interessou aos cientistas, que agora estão realizando o sequenciamento genético das bactérias encontradas. Os cientistas também planejam multiplicar os lactobacilos e obter uma amostra do fermento inicial de 1940.

Ajuda “RG”

O prêmio regional “Homenageado Trabalhador da Mídia de São Petersburgo” foi criado em 2023. Uma vez por ano, no máximo cinco jornalistas podem receber o prêmio. Em 2025, o prêmio por méritos profissionais também foi recebido pela editora do departamento de cultura de São Petersburgo Vedomosti Alexandra Andreeva, apresentadora do programa Open Studio do canal 78 Veronika Strizhak, editora-chefe do jornal Tsarskoye Selo, Irina Vasilyeva e a chefe do RIC TASS de São Petersburgo, Aleftina Satikova.