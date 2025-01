Com amor, Meghan: a mídia social reage à nova série da web da esposa do príncipe Harry; ‘Netflix ainda não leu a sala’

Meghan Markle anunciou um novo programa de estilo de vida da Netflix. Com amor, Meghan que estreará em 15 de janeiro.

A série de oito episódios apresenta conselhos práticos, conversas francas e celebridades como Mindy Kaling e Abigail Spencer. No trailer, a Duquesa de Sussex é vista assando e colhendo mel em sua casa na Califórnia.

“Desculpe, mas existem criadores de conteúdo no IG que são muito mais atraentes e merecem este show/oportunidade”, escreveu um usuário de mídia social.

“Nada diz ‘amor’ como conversar com Oprah enquanto Philip estava morrendo no hospital do Reino Unido e negligenciava sua família por causa de seu próprio ego”, outro postou um comentário sarcástico.