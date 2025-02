No final da quarta rodada (17) contando, o VC Chandirakumar, da DMK, estava à frente do NTK MK Seethalakshmi por 30.854 votos.

Além desses dois, existem outros 44 candidatos independentes na briga. No entanto, o maior rival da DMK no estado, todos os indianos Anna Dravida Munnetra Kazhagam (Aiadmk), o partido Bharatiya Janata (BJP) e o ator-político-político Vijay Tamilaga Vettri Kazhagam (TV) boicote.

Chandirakumar é um ex -MLA da mesma samidade, embora como membros de Desiya Murpokku Dravas Kazhagam. 2024 Lok Sabha Escolha de Tangupur sob o banner NTK.

Desta vez, a participação eleitoral, em 67,97 %, foi comparativamente menor do que nas eleições parciais de 2023, que ficavam em 74,79 %.

A votação para a eleição parcial ocorreu em 5 de fevereiro de 2025, no mesmo dia de votação nas eleições da Assembléia de Délhi, bem como na sede da Assembléia de Milkipur de Uttar Pradesh. As pesquisas ocorreram em 237 estações em 53 locais no círculo eleitoral, com 983 pessoal realizando as eleições.

Os eleitores elegíveis no círculo eleitoral do ERODE (leste) são 2.27.546-1,10.128 homens, 1,17,381 mulheres e 37 transpersons. No entanto, apenas 1.54.657 votaram: 74.260 homens, 80.376 mulheres e 21 transpers.