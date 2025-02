"Com ele, eu tinha mais paciência do que outros …": Giv killa uma bomba é fedez

Ele tinha que ser o trigésimo concorrente do Festival de Sanremomas finalmente Emis Killa Ele desistiu porque foi investigado em Milão como parte da pesquisa em dupla curva sobre o relacionamento e a comunidade empresarial entre Milão e Intercurven e vários VIPs.

“Eu não queria participar do festival de IO. Não fui excluído do regulamento, se quisesse, poderia ter participado. Decidi dar um passo atrás – explicou o rapper Alessandro Cattelanconvidado de Esta noite está Cattelan Em Rai 2 -. Há um estudo em conduta, mas não posso falar sobre isso. E por esse motivo, decidi não participar. Estou quieto, mas queria ir a Sanremo para falar sobre minha música, este ano seria colocado em segundo plano. Eu não queria uma controvérsia, quando vou para Sanremo, só quero falar sobre música sem ter coisas que vêm da atenção “.





“Assim que ouvimos falar disso, contatamos a produção de Sanremo e dissemos a ele. Não falamos diretamente um com o outro e Carlo Conti. Enviei uma mensagem para agradecer a ele porque ele sempre me defendeu e um homem acabou sendo uma capital você “, ele ainda o lembra de Emis Killa, que sempre teve um relacionamento muito intenso com Fedez.

“Ele tem um personagem um tanto especial que dizemos que tive mais paciência do que outrosVamos dizer isso. Eu realmente amei o festival, funcionou bem. Ele me disse ‘espero que este seja um novo começo para mim’ e eu disse a ele ‘se você não fizer isso A cabeça de Ca *** o Como sempre, certamente será um novo começo ‘. É bom que ele saiu como músico enquanto falava sobre ele por outra coisa. Todo mundo esperou por ele no portão, não era todo esse contexto, nessa posição. Ele entrou com um visor de cabeça e saiu ganhador“.





Com base nos golpes recebidos por jornalistas na véspera, Emis Killa teria arriscado um chef com seu Demônios. “Quando leio os boletins, pensei”, mas o que devo ser péssimo? ” – piadas agora – eles me colocaram penúltimo Apenas na frente Marcella Bella. Mas no festival havia músicas piores que as minhas, uma Tijolo no pa *** e Incrível. Meus favoritos? Bresh, Olly“ Lucio CorsiBrunori Sas, Gaia, Nome E Joan Thiele. Também enviei uma mensagem a ela e ela não respondeu, nunca mais vou me despedir … Não, estarei brincando, ela será levada pelo festival “.