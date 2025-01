Com esses 6 sapatos, todas as suas roupas se sentirão muito mais na moda para 2025

Como estamos de fato no ano novo, não há tempo como o presente para garantir que entremos em 2025 no pé direito.

Para fazer isso, vale a pena reavaliar nossas coleções de calçados para garantir uma cápsula de sapatos que equilibra a prática e o toque. Ao contrário dos outros itens fundamentais do guarda -roupa, os sapatos levam os golpes levando em consideração como deveriam nos levar e entrar em uma ampla gama de terras. Investir em sapatos criativos ou um par como as sandálias de couro minimalista da fila é apenas uma decisão sábia se a única vez que você planeja usá -las é de sua casa, em um táxi em um restaurante. No entanto, para aqueles de nós que gostam do que está de pé para proteger contra os elementos e fornecer um acabamento polido à nossa aparência, é imperativo que nosso guarda -roupa de boné de calçados 2025 atraia o serviço duplo.

Era uma vez, poderíamos ter dito que encontrar esse equilíbrio era impossível, com sapatos projetados para se vestir, ir trabalhar, usar férias ou compras. Desde então, seguimos um longo caminho, com criadores de luxo, lojas de rua e marcas de roupas esportivas, oferecendo sapatos que podem sobreviver ao seu número diário e à sua aparência enquanto o faz.

Essa descrição pode fazer com que você evoce uma imagem de certos híbridos de Aliéletto -Trainer como Sneex ou os cantos de Isabelle Marant, mas não se preocupe – em 2025, os estilos que constituem nossa cápsula de sapatos não são nada, exceto torres modernas em clássicos atemporais. Há novas capas nas silhuetas do treinador retrô como o Puma Speed ​​Cat, que vem dos anos 2000 como uma motocicleta no motocross dos anos 80, Adidas Taekwondo e até o Bode X Nike Astro Grabber cobiçado, que se refere a American futebol dos anos 70.

Os cascos também são referências do passado, que foram a estrela do show na primeira coleção de Chemena Kamali como diretora criativa da Chloé. Eles estão em grande parte de volta, agora oferecidos em diferentes concepções de plataforma Liège com sotaques cravejados e de camurça para elegância em slip-on-et-go. Basta olhar para Daisy Edgar-Jones em busca de uma prova de seu laptop. Você também verá por que esse elemento anti-Cable se tornou uma altura tão popular, especialmente quando associada a leggings de escultura ou jeans de perna reta. Como qualquer fundamental da moda sólida, todos esses estilos de sapatos podem ser vestidos ou abaixo, com quase tudo para se adaptar a várias ocasiões.

Se você construir seu guarda -roupa de tampa de sapatos a partir de zero ou refrescar seus pares existentes para algo um pouco mais contemporâneo, compilamos um guia completo sobre os sapatos em que você pode contar em 2025 e -what. Descubra todos eles, na frente.

Cápsula de sapato final 2025

1. Retro fracassado

Notas de estilo: Dries Van Notten levou seu último arco em sua gravadora homônima com sua coleção Spring / Summer 2024, na qual o designer belga nos deixou uma última peça para cobiçar: treinadores de couro de baixo nível. É normal que esses sapatos sejam lançados no meio do ressurgimento dos treinadores retrô e em um momento em que todos de Jennifer Lawrence a Emily Ratajkowski pareciam incapazes de se separar de seu OG Puma Speedcat. Agora, vimos tênis adidas taekwondo se juntar a esta coorte, com uma infinidade de outros estilos também se aquecendo.

Compre os sapatos:

Seca van Noten Tênis de camurça cheia de couro

Puma Speedcat OG para todos os tempos brancos brancos Eles vêm em tantas tons, mas não podemos deixar que os tênis vermelhos convencionais passem.

Com um perfil baixo elegante e em couro macio, eles ficam ótimos com shorts e uma blusa de tanque.

Loewe Fluxo do logotipo da concha, tênis de couro e camurça em bege Este estilo bege é uma atualização elevada sobre um treinador branco.

2. Boho entupimentos

Notas de estilo: Quando uma tendência de sapatos obtém uma aprovação coletiva de Sienna Miller, a Geórgia May Jagger e a lendária modelo Pat Cleveland, teremos cuidado. Claro, estamos falando das sandálias de canto de couro de Maxime de Chloé. Mas, para algo mais portátil, recebemos rolamentos do visual boêmio suave de Daisy Edgar-Jones e o conjunto de Monikh Dale, mas criado, com as mulas de couro cravejado de Judith.

(Imagem de crédito: imagens Gotham / GC / Getty Images)

Compre os sapatos:

Chloe Judith Craveded Leather Mules

Re / Faire x Scholl + Tamancos de couro com sustentação líquida Estes são tão fofos para o verão.

Aeyde Plataforma bobbie em couro cravejado Você nunca pode ser confundido com um par de sapatos Aeyde.

Para uma versão aprovada por uma francesa aprovada na tendência, opte por isso.

3. Mandis em camurça

Notas de estilo: A camurça entrou em 2025 em uma nota alta, da Prada Chocolate Tote a Marks e Mocassins em camurça viral com Spencer fechado. Graças à popularidade deste último, observamos versões aveludadas de nosso sapato preppy favorito, que ocupa a rua principal.

Compre os sapatos:

H&M Mocassins marrons em marrom escuro Esta sombra de mocha profunda é tão cara.

Isso traz uma sensação de luxo ocidental da qual não podemos ter o suficiente.

E outras histórias Mocassins na Suécia A lavagem de jeans claros e escuros ficará ótima com esse tom.

Aeyde Alfie Suede Mocassins

4. Botas pontiagudas

Notas de estilo: Não há nada mais elegante do que uma bota nítida. Qualquer que seja a altura do calcanhar, a forma nítida racionalizada e de pastagem traz um elemento de verniz a qualquer olhar. Gostamos de usá -los com uma blusa de cachecol para trazer um toque de doçura.

Compre os sapatos:

MANGA Botas sofisticadas de couro Este par arquitetônico mescla um estilo clássico do tornozelo com uma bota de cowboy.

Para uma opção de rotação do joelho, tente este par acessível.

Se você também está apaixonado pela tendência de camurça, pois não penduramos seu ponto.

Wada Botas de tornozelo com vinil ponte Os detalhes sofisticados de um loop fazem deste Ganni emparelhar o sapato noturno perfeito.

5. Saltos de gatinho Fronde

Notas de estilo: Amados por Marilyn Monroe, Dua Lipa e Lily-Rose Depp, as amostras são uma forma clássica e chique que nunca cai em desgraça, mas desde sua introdução dominante em 1957. Nenhum é mais relevante que o calcanhar da navegação. Dando a você uma olhada no formato, mas mantendo os pés confortáveis, eles são tão educados para o trabalho como prático para sobreviver à jornada.

Reforma Sadie Kitten com calcanhar no calcanhar em cetim W Studs O cetim sombreado verde com uma aparência verde a preto é tão delicado, e os mini -garanhões adicionam um charme adicional.

E outras histórias Bombas de couro reunidas Estilize-o com um vestido de camiseta cortada e calças até o joelho transparente para o olhar final fora do serviço.

Charles e Keith Snap -on -tip -in -in -Hand Saltos de fricção Prevemos que a impressão de cobras excederá o leopardo em 2025.

Ferragamo Rivada Bow embelezou as bombas traseiras de estilingue de couro CROC O efeito Croc é tão chique.

6. Sandálias de canto

Notas de estilo: Enquanto o salto de gatinho é mantê -lo confortavelmente perto do chão, a sandália de esquina fará você disparar acima do nível da rua com equilíbrio. Sem reservas com tênis de praia, as cunhas foram recuperadas como um estilo chique de sapato que brinca com a proporção e acrescenta um pouco de robustez na base do seu visual.

Compre os sapatos:

Magda Butry Sandálias de canto de patente O acabamento patenteado deste par de luxo Borgonha é divino.

O Paris Georgia já projeta peças elevadas para o desgaste diário, então, obviamente, sua primeira incursão nos sapatos não seria diferente.

Magda Butry PVC Snake -Upwater Leather Sandals Imagine -os durante uma noite de verão.

St. Agni Sandálias de canto de couro branco