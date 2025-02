Com licença enquanto olho para esses olha de beleza incrível do BAFTA

A temporada de prêmios está em pleno andamento, e eu não sei por você, mas eu sou muito Feliz neste assunto. Sim, como editor de beleza, é um período bastante emocionante para mim, porque é uma chance de ver algumas das minhas estrelas favoritas apresentarem as maiores tendências de beleza deste ano quando elas tomam o tapete vermelho. Desde tendências de maquiagem às tendências do cabelo e até tendências de unhas, estou constantemente atento a esses looks de beleza específicos cujas celebridades não podem ter o suficiente.

Neste domingo, a indústria se reuniu para celebrar o melhor do cinema com o BAFTAS 2025 (também conhecido como o British Academy Film Awards). Hospedado por David Tennant e ocorrendo no Royal Festival Hall du Southbank Center, já vimos momentos de apresentação de Pamela Anderson e Mimi Keene. No entanto, fiquei de olho nas chegadas de tapetes vermelhos, bem como para acompanhar os artistas de maquiagem da indústria, penteados e técnicos de unhas que prepararam as celebridades do grande evento para que eu possa informar este ano a maior beleza do BAFTA visual.

Na frente, você encontrará todos os meus looks de beleza favoritos do tapete vermelho do BAFTAS 2025 que tentarei recriar o mais rápido possível. Então, o que você está esperando? Continue a rolar e se preparar para se surpreender …

Os melhores looks de beleza BAFTAS 2025

Kelly Rutherford

(Crédito da imagem: Getty Images Stephane Cardinale – Corbis / Colaborador)

Kelly Rutherford abalou uma declaração alada de uma declaração no tapete vermelho.

Arya Ritu

(Crédito da imagem: Getty Images Kate Green / Stringer)

O visual make -up de Ritu Aya é o exemplo perfeito de como fazer um glamour sutil nesta temporada.

Pamela Anderson

(Crédito da imagem: Getty Images Kate Green / Stringer)

A margem vaporosa de Pamela Anderson é uma obra de arte.

Hannah Dodd

(Crédito da imagem: Getty Images Kate Green / Stringer)

Hannah Dodd prova que a pele brilhante nunca se livra.

Agentes

(Crédito da imagem: Getty Images Stephane Cardinale – Corbis / Colaborador)

Um olho defumado sutil sempre parece chique.

Índia ancorada

(Crédito da imagem: Getty Images Joe Maher / Bafta / Colaborador)

Este lábio vermelho brilhante é tudo.

Camila Cabello

(Crédito da imagem: Getty Images Dave Benett / Colaborador)

Estou aqui para essas margens de cortina.

Radhika apt

(Crédito da imagem: Getty Images Pascal Le Segretain / Staff)

Sombra fosca! Berry Lips! Tudo isso recebe um sim de mim.

Parques Nico

(Crédito da imagem: Getty Images Joe Maher / Bafta / Colaborador)

Este penteado me dá todas as vibrações vintage.

Stacy Martin

(Crédito da imagem: Getty Images Vittorio Zunino Celotto / BAFTA / Colaborador)

Stacy Martin acrescentou um toque sutil de sombra rosa com o visual que se uniu bem com seu vestido verde pastel.