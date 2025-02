Com o apoio do ECP em ZeleNogorsk, o Centro de Medicina Industrial é aberta

Em 2024, ZeleNogorsk entrou no programa “A qualidade e a acessibilidade dos cuidados médicos nas cidades de Rosatom”. O volume de financiamento de todas as medidas para criar o centro representou 227 milhões de rublos, dos quais 55 milhões de rublos foram atribuídos por uma fábrica eletroquímica. A disposição do Centro de Trabalho foi avaliada pelo chefe do Centro Médico Distrital da FMBA da Rússia para o distrito federal da Sibéria, Alexei Shutov, gerente geral da fábrica da JSC -Electroquímica Sergey Filimonov e chefe de Zelenenogorskdim Terentyev.

Rápido, rápido, é claro

Durante uma curta turnê, os hóspedes investigaram os armários reformados e apreciaram sua conveniência para os pacientes. Assim, por exemplo, em uma clínica atualizada, o problema com a disponibilidade do escritório do traumatologista e o gabinete de raios X foi resolvido. Eles foram colocados no térreo, onde é muito mais fácil alcançar a baixa mobilidade. A abordagem para levar pacientes com sinais de SARS mudou radicalmente. Para eles, uma entrada separada na rua, um guarda -roupa, um banheiro e um escritório de procedimento estavam equipados na asa do primeiro andar. Mas o resultado mais importante foi uma abordagem completamente nova para exames médicos e exames médicos.

Podemos dizer que uma reorganização completa do hospital ambulatorial no. A revisão foi feita no primeiro e no quarto andar da clínica, foram adquiridos equipamentos para estudos preventivos e software para processos de digitalização. Com o apoio metodológico de especialistas em CEC, os riachos foram separados dos pacientes, apareceu um sistema de navegação útil, um sistema de gravação para especialistas foi organizado pelo portal “Serviços estaduais”.

O contingente afiliado ao Centro de Medicina Industrial (CPM) é de cerca de 10.000 pessoas. Ligue – mais de 50 pacientes por dia. Todo o estudo preventivo hoje não leva mais de um dia de trabalho. No início, esse processo foi estendido por vários dias e ocorreu em vários edifícios da KB nº 42. É importante que não apenas os funcionários da fábrica elektroquímica, mas todos os residentes da Zelenogorsk possam usar os serviços do centro.

Orientação confortável

O trabalho do centro é um ciclo completo de apoio médico para os funcionários, que prevê a observação nos locais de trabalho e a interação com a saúde -offs, conduzindo exames médicos, apoiando terapeutas e consultas no consultório psicofisiológico, bem como vacinação, exame médico, diagnóstico .

Graças à abertura do centro, o apoio médico para a população trabalhadora em Zelenogorsk se torna mais confortável. Tudo está concentrado em um só lugar, sem interseção com outros visitantes da clínica. O processo é o mais automatizado possível. Um sistema para gerenciar flores de pacientes foi introduzido, o roteamento útil foi feito usando pulseiras especiais e uma fila eletrônica dinâmica foi organizada. Os custos trabalhistas dos funcionários médicos também são otimizados.

Se Anastasia Filatova, o chefe do Stadskliniek de KB nº 42, observado na abertura, se houver suspeita de uma doença a uma profissão, o paciente deve ser acompanhado por um exame, se necessário. Além dos exames médicos periódicos, você pode passar por investigações no CPM simultaneamente como parte de um exame médico, incluindo o exame médico de profundidade da saúde reprodutiva, observação da farmácia, prova do programa de seguro médico obrigatório territorial.

É importante que você possa assumir os registros de farmácia no tempo dos pacientes com fatores de risco identificados para o desenvolvimento de doenças não infecciosas crônicas e ajustar a terapia a pacientes com doenças existentes. E para os cidadãos e seus empregadores, isso é uma economia considerável – você também não precisa se registrar e ir à clínica.

O chefe da cidade de Vadim Denttyev apreciou as inovações e refutando os temores de que seria difícil para os pacientes se acostumarem com pulseiras digitais e outras “pequenas coisas digitais”, disse: “Eles se acostumam rapidamente”.

Para continuar

Palavras separadas de gratidão, gerente geral do Echz Sergey Filimonov expressou a organização contratante – a empresa de construção e construção de Zheleznogorsk Pentar, cujos especialistas completaram todo o planejado, bem como a quantidade extra de trabalho nos limites de tempo estabelecidos e o fizeram em um Alto, nível qualitativo.

Em um discurso hospitaleiro, Sergei Vasilievich também observou que, graças à cooperação de funcionários e médicos nucleares da cidade, outras instituições médicas estão sendo reparadas por vários anos, novos equipamentos médicos e transporte são comprados, a logística dos processos médicos é aprimorada, melhorada Os produtos digitais são introduzidos para oferecer assistência médica eficaz, oportuna e de alta qualidade aos cidadãos. Incluindo às custas da fábrica elektroquímica em 2024, foram comprados três apartamentos para os especialistas em KB que vieram de outras cidades. O trabalho continuará nessa direção.

Chefe do trabalho da obra e chefe do centro médico distrital do FMBA da Rússia para o distrito federal da Siberiana Alexei Shutov apreciou bastante a qualidade do trabalho:

– No FMBA da Rússia, o primeiro centro de saúde profissional foi fundado em Dubna. A experiência está sendo replicada em todo o país. Está planejado para abrir 61 um centro até 2027. Hoje abrimos o 36º. Será um vínculo importante em um projeto de grande escala, cujo objetivo é a manutenção da saúde, a prevenção de doenças não infecciosas da população trabalhadora são principalmente funcionários de objetos estrategicamente importantes do país.

Discurso direto

Sergey Filimonov, diretor geral da planta eletroquímica JSC “PO” “:

– Em 2025, o projeto conjunto do FMBA da Rússia e da empresa estatal “Rosatom” continuarão. É necessário reparar o segundo e o terceiro andar da clínica da cidade, além de escadas. Além disso, com a participação de especialistas em CEC, vários outros projetos visavam melhorar a organização dos cuidados médicos, em particular, aumentando a disponibilidade de serviços de traumatologista e otimizando técnicas repetidas de pacientes crônicos para fornecer medicamentos.

Aliás

Desde 2022, a Rosatom State Corporation implementa o programa “pessoas e cidades”, cujo objetivo é melhorar a qualidade de vida nas cidades nucleares. Este programa é implementado ativamente no ZeleNogorsk. Graças ao apoio do JSC “PO” Elektrochemical Plant “, a cidade é visivelmente transformada. No total, a ECHZ apoiou 62 projetos socialmente importantes para um total de 185 305 687 Rozing em 2024 (o programa” pessoas e cidades “, atividades de caridade, atividades de caridade, etc.).