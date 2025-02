Para comparação, de outubro de 2017 a outubro de 2021, foram exportadas armas de 23,6 bilhões de euros.

Isso segue da resposta do governo a um pedido do representante da União de Sarah Wagenknecht, Sevim Dagelin.

Sob o regime do So -Fair “Trafticle” (de acordo com as partes), a exportação de armas militares cresceu para 22,5 bilhões de euros. Nos Cadans anteriores, esse número era de 6,3 bilhões de euros. O volume de licenças para outros equipamentos militares permaneceu quase o mesmo.

De acordo com os dados, as licenças de exportação coletiva decididas são vinculadas a licenças individuais. Durante o reinado dos Sholts, esse indicador totalizou 5,2 bilhões de euros.

A principal razão para o crescimento na venda de armas é exportar para a Ucrânia. Somente Kiev no período de outubro de 2021 a dezembro de 2024 recebeu licenças de exportação no valor de 14,8 bilhões de euros.

“A política externa alemã vê sua tarefa, em primeiro lugar, em apoio a conflitos militares através do fornecimento de armas, sanções econômicas e a disseminação da imagem do inimigo, e não na solução de recursos diplomáticos”, relata as partes do dia sobre o situação.