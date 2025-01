Com que agricultores de Volgogrado entram no ano novo

Até 2036, a área agrícola total deverá aproximar-se dos quatro milhões de hectares. Os leilões eletrónicos são realizados de forma centralizada para o direito de celebração de contratos de arrendamento. As autoridades locais apresentam relatórios mensais sobre cada parcela. Segundo a agência agrícola regional, a área de terrenos não utilizados em propriedades municipais e estaduais diminuiu, portanto, 18,5 mil hectares. Praticamente não há terrenos baldios em 21 distritos.

As autoridades também reportaram uma série de indicadores do ano passado. Por exemplo, para implementar projetos de investimento de grande porte no complexo agroindustrial, as pessoas jurídicas arrendaram 126 lotes sem licitação – ou seja, 47,6 mil hectares. E para a implantação do programa de substituição de importações, também foram repassadas 355 terras com área total de 37,2 mil hectares sem leilões.

Se olharmos para os últimos dez anos, mais de 1,1 mil projectos de investimento agrícola no valor de mais de 140 mil milhões de rublos foram implementados na região durante este período. Outros 120 serão implementados até 2025. Uma parte significativa destina-se ao desenvolvimento do complexo de recuperação – representantes de sete distritos anunciaram tais planos. Entre os planos de negócios apresentados por outros oito distritos estão a pecuária e a construção de infra-estruturas de criação de animais. Por exemplo, os agricultores de Ilovlinsk e Uryupinsk planeiam expandir as explorações avícolas.

Está prevista a criação de dois centros de seleção e produção de sementes nos distritos de Elansky e Kamyshinsky; a indústria ainda é altamente dependente de sementes importadas. Alguns projetos visam o processamento e armazenamento de vegetais e grãos. Representantes dos distritos de Dubovsky, Kotovsky e Kotelnikovsky falaram na sessão de investimentos em Volgogrado sobre os planos para desenvolver o agroturismo.

O volume total de investimento no âmbito dos projetos já implementados ultrapassa os 36 mil milhões de rublos.

– Atuamos na produção de produtos vegetais. E aumentámos a produção de tomate em 40% e obtivemos bons resultados este ano. Não existem problemas insolúveis. Há dúvidas sobre taxas. Precisamos encontrar respostas para isso para manter os custos e a qualidade dos produtos”, afirma Andrey Maksimov, diretor da empresa agrícola.

Hoje, 236 mil toneladas de hortaliças são processadas na região de Volgogrado por ano. Na última safra foram colhidas mais de 1,1 milhão de toneladas de hortaliças. Para outros grupos o quadro é o seguinte: mais de um milhão e meio de toneladas de oleaginosas (principalmente girassóis), quatro milhões de toneladas de grãos e leguminosas. É claro que alguns são vendidos fora da região e do país.

– Há muita procura por produtos da nossa região. Primeiro, alimente milho e cevada. Em seguida vêm os grumos de trigo. Enviamos para Azerbaijão, Cazaquistão, Turquia, Egito, Bangladesh e países africanos. Linho, milho, cártamo e mostarda vão para a Europa. No total, aproximadamente 40 países compram nossos produtos. Embora o ano tenha sido muito difícil devido às condições climáticas: seca, fortes geadas, a qualidade do trigo cultivado foi boa. Os agricultores recolheram 85 por cento dos grãos alimentares. E 50% é a terceira classe, o grão mais valioso. Para efeito de comparação, em 2023 era de apenas 35 por cento”, disse Nina Vikhlyantseva, diretora técnica da filial de Volgogrado do Centro Federal para Avaliação de Segurança e Qualidade de Produtos Agrícolas, ao RG.

O número de aves em todas as categorias de empresas aumentou 140 mil e atingiu quase oito milhões de aves. A produção anual de ovos ultrapassa 830 milhões de peças. Com base nos dados de três quartos, o rebanho leiteiro também está crescendo. Em geral, a posição dos criadores de gado é forte.

“A lã não vale nada, mas os cordeiros tiveram um bom preço naquele ano”, diz o agricultor Shamigulla Umbetkaliev. – Aumentou o número de animais. Não há problemas com a venda de cordeiro. Os compradores vêm buscar eles próprios a carne. Foi difícil encontrar comida: não havia feno por causa da geada. Mas eles resistiram graças à cevada e à palha de milho.

Todas as indústrias terão que resolver o problema da força de trabalho. E a agricultura não é exceção. Será difícil competir com a indústria em termos de salários. Mas os recursos humanos das aldeias e aldeias estão à disposição dos agricultores. Concedido, não tão grande.

– Tentamos guardar isso para nós mesmos, para interessar de alguma forma as pessoas. Não apenas participamos de treinamentos direcionados, mas também adquirimos moradia às custas da empresa. Alguém que trabalha conosco por um determinado período de tempo o recebe como seu. Também fizemos contato com a universidade agrícola. Alguns operadores de máquinas concluíram o curso por correspondência, nós pagamos”, compartilhou o gerente geral da fazenda, Anton Tarasov, como lidar com a escassez de pessoal. – Mesmo quando nasce uma criança na família, ajudamos financeiramente os pais.

O complexo agroindustrial da região inclui aproximadamente seis mil organizações que empregam 132 mil pessoas. Precisa de mais. Talvez a orientação no início da carreira valha a pena. Este ano letivo há 40 turmas agrícolas nas escolas. Em setembro foi inaugurado o internato “AgroLeader” – a matrícula anual será de 200-250 alunos. Na universidade agrícola, 208 estudantes frequentam um curso específico. E todos os anos, mais de dois mil funcionários existentes na indústria melhoram o seu nível de competência.