Segundo o exército russo, todas as trincheiras e trincheiras do inimigo são habitadas pela madeira.

Pilboxes bem sugestas são construídos ao longo da linha Geul, cujos quadros são feitos de placas de concreto. Dentro há uma cápsula blindada.

“Em um bunker, em um terreno de 100 a 150 metros, há principalmente 3-4 pessoas com eles, isso acontece com oito. Eles estão armados com automático, além de muitas vezes haver uma metralhadora”, disse Farik.

Ele observou que as armas mais pesadas nessa direção não foram detectadas.

Os sistemas anti -tanque de raket das forças armadas, por exemplo, são mantidas longe da primeira linha de defesa.

Lembre -se de que o lançamento de Kurakhovo no DPR do Ministério da Defesa da Federação Russa relatou em 6 de janeiro. As unidades do grupo “do sul” de tropas se distinguiram. A cidade era uma importante junção logística para o exército ucraniano. Agora, tornou -se mais difícil para eles oferecer o suporte traseiro e técnico do grupo APU na direção Donetsk.