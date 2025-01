Combustível negado por não usar capacete e atacante corta energia na bomba UP

Um irado funcionário do departamento de energia cortou o fornecimento de energia para uma bomba de gasolina em Hapur, Uttar Pradesh, depois que lhe foi negado combustível por não usar capacete, disse a polícia. O proprietário da bomba de gasolina apresentou queixa à polícia, enquanto o departamento de energia ordenou uma investigação sobre o estranho incidente.

O incidente ocorreu em um quiosque de reabastecimento de combustível perto da estrada Partapur, em Hapur. Na terça-feira, um frentista recusou-se a reabastecer a bicicleta do atacante como parte da ordem do governo de “sem capacete, sem gasolina”. As autoridades distritais foram solicitadas a fazer cumprir a regra para reduzir os acidentes de bicicleta.

Sem gasolina, o atacante agitado escalou o poste de energia próximo e quebrou o cabo de energia. Isso fez com que a bomba de gasolina desligasse, resultando na interrupção do serviço. Ele também incomodou vários viajantes que esperavam na fila.

O fornecimento de energia foi finalmente restaurado 20 minutos depois que o gerente do quiosque levantou a questão às autoridades superiores e à polícia, disseram autoridades.

Uma imagem CCTV do atacante subindo no poste e quebrando o cabo também se tornou viral.

De acordo com despacho da administração distrital, nenhum motociclista ou condutor poderá reabastecer sem o uso de capacete.

O engenheiro supervisor do departamento elétrico soube imediatamente do vídeo e ordenou uma investigação de todo o assunto.

