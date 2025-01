Comemorações do Ano Novo de 2025: ‘Bondade é como neve’, turistas lotam Gulmarg durante a nevasca | OLHAR

As condições de frio intensificaram-se na Caxemira à medida que o vale se prepara para novas nevascas. Isso atraiu turistas ansiosos para celebrar o Ano Novo no país das maravilhas do inverno.

O Departamento Meteorológico previu que uma fraca perturbação ocidental afetará Jammu e Caxemira de 1 a 2 de janeiro, trazendo neve leve a áreas dispersas da noite de quarta-feira até a manhã de quinta-feira.

As condições frias na Caxemira intensificaram-se e as temperaturas noturnas caíram em toda a região. Gulmarg, um popular destino de esqui no norte da Caxemira, registrou uma temperatura mínima de -8,8 graus Celsius, um pouco mais quente que os -11,5 graus Celsius da noite anterior, tornando-o o local mais frio do vale. Pahalgam, um acampamento base de Amarnath Yatra, no sul da Caxemira, registrou uma temperatura mínima de 7,6 graus Celsius negativos, um ligeiro aumento de 8,4 graus Celsius negativos.

Em Srinagar, as temperaturas caíram para -4,4 graus Celsius, abaixo dos -3,5 graus Celsius da noite anterior. Noutras áreas, como Qazigund e Konibal, foram registadas temperaturas mínimas de -6 e 7,5 graus Celsius, respetivamente. Em Kupwara, no norte, foram registrados -0,3 graus Celsius, enquanto em Kokernag, no sul, foram registrados -5,8 graus Celsius.

A Caxemira está atualmente passando por ‘Chillai-Kalan’, o período de inverno mais rigoroso, que começou em 21 de dezembro. Este período de 40 dias, conhecido pelo frio extremo e nevascas frequentes, terminará em 30 de janeiro. Depois de Chillai-Kalan, o vale entra em uma fase mais amena com ‘Chillai-Khurd’ (um pouco de resfriado) por 20 dias e ‘Chillai-Bachha’ (resfriado de bebê) nos últimos 10 dias.

