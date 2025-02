Comentário de George Kurian para declarar Kerala ‘Sparks Row, a oposição pede desculpas – Kerala News

O ministro da União, George Kurian, causou controvérsia com seus comentários que sugerem que Kerala deve declarar um estado atrasado se ele quiser O governo para atribuir mais fundos. No entanto, seus comentários não foram bem com os líderes da oposição, que acusaram o Ministro da União de insultar o Estado e procuraram um pedido de desculpas do líder do BJP.

Falando a jornalistas em Nova Délhi no sábado, Kurian disse: “Declare Kerala como um estado atrasado, você receberá mais fundos. Diga a eles (eles) que não temos estradas, instalações educacionais e outras coisas semelhantes. Se Kerala diz que eles dizem que dizem que eles dizem que são socialmente, em termos de educação e em termos de infraestrutura, em comparação com outros estados, a Comissão verificará e apresentará o relatório ao governo.

Os comentários de Kurian rapidamente geraram respostas agudas de líderes dentro de Kerala. O Ministro de Estado, P Rajev, acusou Kurian de insultar o Estado, dizendo: “É como insultar o estado. Se você tiver tempo, deve ler a pesquisa econômica. Kerala classificou constantemente primeiro em objetivos de desenvolvimento sustentável. deve a qualquer pessoa, exceto a qualquer outra pessoa, exceto ninguém.

Rajev disse que o progresso de Kerala deve ser comemorado, não demitido.

O Congresso de Mlash Chennithala também criticou Kurian, dizendo: “É um estado muito infeliz o resultado do trabalho duro do povo do estado.

Os comentários de George Kurian ocorreram em resposta às críticas à oposição ao orçamento da União de 2025, que eles não atribuíram fundos suficientes para Kerala.

O primeiro -ministro de Kerala, Pinarayi Vijayan, juntamente com outros líderes, já havia expressado uma decepção pelo orçamento, que, segundo eles, ignorou as demandas de longa duração para projetos importantes, como AIIMS e uma fábrica de treinadores ferroviários.

Vijayan descreveu o orçamento como promovido politicamente, afirmando: “O orçamento central se tornou um documento político de negligência contra as expectativas de Kerala. Isso é extremamente decepcionante. Isso é lamentável”.

Ele também criticou o Centro por não abordar questões como desemprego, inflação e pobreza, acusando -o de violar a estrutura federal da Constituição.

O ministro das Finanças de Kerala, Kn Balagopal, também expressou seu descontentamento, destacando a rejeição dos pedidos de Kerala, incluindo o financiamento do projeto de Puerto Vizhinjam.

“O porto de Vizhinjam é um importante investimento em infraestrutura. Solicitamos alguns fundos. Aumentamos as preocupações dos agricultores de plantação de borracha. Esses foram os problemas que levantamos. Eles não estão dando fundos adequados para o estado”, disse Balagopal.

Postado por: Nakul Ahuja Postado em: 2 de fevereiro de 2025

Sintonizar