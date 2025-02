Comentário de Sonia Gandhi contra o Presidente Drugupadi Murmu: queixa em Bihar contra o ex -presidente do Congresso

Uma queixa foi apresentada contra o líder do Congresso, Sonia Gandhi, perante um tribunal no distrito de Muzapharpur de Bihar no sábado por sua “coisa pobre” sobre o presidente Droupadi Murmu.

Sudhir Ojha, advogado de Muzapharpur, apresentou a queixa contra Sonia Gandhi em busca do registro de uma FIR contra ele por supostamente perder o respeito pela maior autoridade constitucional do país.

Ojha também nomeou o líder da oposição Rahul Gandhi e o deputado do Congresso Priyanka Gandhi Vadra como preso e buscou ações legais contra eles também.

“Sonia Gandhi insultou o presidente Murmu comentando a” coisa pobre.

O tribunal ouvirá o assunto em 10 de fevereiro.

Após o discurso conjunto do presidente do Parlamento antes da sessão orçamentária, os jornalistas pediram a Sonia Gandhi fora da Câmara sobre o discurso de quase uma hora de murmu.

“O presidente estava cansado no final … ele mal conseguia falar, pobre”, o ex -chefe do Congresso foi ouvido em clipes no que parecia ser uma referência ao tempo que durou o endereço.

O líder da oposição Rahul Gandhi descreveu o discurso como “chato” em um dos clipes. Priyanka Gandhi Vadra também estava presente lá.

Horas depois, Rashtrapati Bhavan emitiu uma declaração chamando o comentário “inaceitável” e dizendo que Murmu não estava cansado. Rashtrapati Bhavan condenou o comentário, sem nomear Sonia Gandhi.

“Embora reaja à mídia no discurso do Honorável Presidente do Parlamento, alguns líderes proeminentes do Partido do Congresso fizeram comentários que prejudicam claramente a dignidade da alta posição e, portanto, são inaceitáveis”, disse Rashtrapati Bhavan em comunicado.