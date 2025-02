‘Comentários feitos em capacidade individual’: Mea convoca o enviado de Bangladesh no meio dos protestos em Dhaka sobre o discurso do Sheikh Hasina | Notícias da Índia

A Índia se reuniu na sexta -feira ao alto comissário interino de Bangladesh para a Índia, Maryland, Islã nural, em declarações regulares recentes das autoridades de Bangladesh que representam a Índia “negativamente” e responsáveis ​​por problemas de governança interna.

Em resposta às consultas da mídia, o MEA emitiu um comunicado citando o porta -voz Randhir Jaiswal dizendo: “O alto comissário interino de Bangladesh para a Índia, Sr. Maryro 17:00”.

“Foi transmitido que a Índia deseja uma relação positiva, construtiva e mutuamente benéfica com Bangladesh, que reiterou várias vezes nas recentes reuniões de alto nível. No entanto, é lamentável que as declarações regulares feitas pelas autoridades de Bangladesh continuem a retratar negativamente a Índia , assuma a responsabilidade pelos problemas de governança interna.

Além disso, o MEA disse que o ato de Bangladesh de combinar a suspensão do ex -primeiro -ministro de Bangladesh na Índia com a posição de Nova Délhi em Bangladesh não ajudará ninguém. “Os comentários atribuídos ao ex -primeiro -ministro Sheikh Hasina foram feitos em sua capacidade individual em que a Índia não precisa se apresentar. Espalhando isso com a posição do governo indiano não ajudará a adicionar a positividade às relações bilaterais”, lia na declaração de MEA.

A declaração de MEA também declarou que a Índia esperava que Bangladesh fizesse esforços para fazer as relações entre países mutuamente benéficos. “Embora o governo da Índia faça esforços para um relacionamento mutuamente benéfico, esperamos que Bangladesh corresponda de maneira semelhante sem vitiar a atmosfera”, diz a declaração.

No meio de relatos de vandalização do monumento e residência do pai fundador de Bangladesh, o xeque Mujibur Rahman, o secretário de Relações Exteriores, Vikram Misri, em uma conferência mídia, disse que Dhaka deve estar plenamente consciente de que a responsabilidade de garantir o A segurança garantida dos edifícios diplomáticos é encontrada neles.

“Também gostaríamos de ressaltar que a segurança das instalações diplomáticas é de responsabilidade do governo anfitrião, e não tenho dúvidas de que as autoridades de Bangladesh estão plenamente cientes de suas responsabilidades a esse respeito”, afirmou.

Na quinta -feira, por meio de uma nota de protesto entregue ao alto comissário interino da Índia em Dhaka, o Ministério das Relações Exteriores de Bangladesh disse que a profunda preocupação, a decepção e a reserva séria do governo de Bangladesh, uma vez que tais declarações estão prejudicando os sentimentos das pessoas em Bangladesh .

O Ministério das Relações Exteriores de Bangladesh também enfatizou que essas atividades são consideradas um ato hostil em relação a Bangladesh e não levam a esforços para estabelecer um relacionamento saudável entre os dois países, acrescentou.

O Ministério das Relações Exteriores de Bangladesh solicitou ao Governo da Índia que tomasse imediatamente as medidas apropriadas, no espírito de respeito e entendimento mútuo, para evitar fazer declarações falsas, fabricadas e incendiárias usando redes sociais e outras comunicações enquanto estava na Índia. , disse o comunicado.

Os últimos desenvolvimentos ocorreram dias após o ex -primeiro -ministro de Bangladesh, Sheikh Hasina, durante seu discurso virtual de exílio na Índia, pediu às pessoas que organizassem uma resistência contra o governo interino liderado por Muhammad Yunus.

Durante o discurso de Hasina, um grande grupo de manifestantes destruiu e incendiou seu pai e o fundador de Bangladesh, Sheikh Mujibur Rahman, em Dhaka. A residência de Rahman em Dhaka foi destruída durante uma direção on -line de sua filha e depôs a primeira -ministra Hasina.

“Eles podem demolir um edifício, mas não a história. Mas eles também devem se lembrar que a história vem”, disse Hasina em seu discurso na quarta -feira à noite. “Eles ainda não têm força para destruir a bandeira nacional, a constituição e a independência que ganhamos às custas da vida de milhões de mártires com uma escavadeira”, disse ele.

(Com entradas das agências)